Planurile lui Crin Antonescu: Alianta cu UDMR si candidat comun cu PSD la Cotroceni

Liderul PNL, Crin Antonescu, isi doreste o alianta cu PSD pana in 2016, care sa includa chiar o "comasare" , dar si o participare comuna la guvernare, cu un candidat comun pentru postul de premier si unul pentru cel de presedinte al Romaniei.

"Sugerez o alianta, o comasare si o unire sub formele cele mai eficiente intre aceste doua mari partide (PNL si PSD - n.red.)", a declarat Antonescu la Antena 3, conform Gandul.

Liderul liberal s-a mai aratat de parere ca pentru indeplinirea planului va trebui scoasa UDMR din alianta cu PD-L si realizata una cu PSD si PNL.

"Trebui creata o presiune maxima pentru ca actuala majoritate sa fie dislocata. Tinta principala este UDMR, astfel incat actuala Opozitie sa fie majoritara. UDMR este o forta politica importanta care decide majoritatea si soarta Romaniei. (...) Sa le comunicam ca exista un aliniament foarte hotarat al celor doua partide si ca au de ales, fie scutesc Romania de doi ani de chin si mai guverneaza pe langa Traian Basescu cu riscul de a disparea de pe harta politica, fie...". Noua alianta ar urma sa dureze pana in 2016.

Crin Antonescu pare sa fie dispus chiar si sa accepte propuneri comune pentru sefia Guvernului si pentru alegerile prezidentiale, dar numai in urma suspendarii din functie a lui Traian Basescu.

"Nu imi construiesc actiunea politica in raport cu functia de presedinte al Romaniei sau cu gandul la ea. Sper ca si dl. Ponta procedeaza la fel si sper ca nu e obsedat de functia de prim-ministru. Nimic nu exclude ipoteza unui prim-ministru sustinut de ambele si UDMR si cu un candidat unic la presedintie - daca avem alegeri la an in urma unei suspendari a lui Traian Basescu".