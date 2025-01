Crin Antonescu a avut blocat postul de profesor timp de 24 de ani. L-a întrecut pe Iohannis, care l-a avut blocat 17 ani

Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale din 4 mai 2025, a avut blocat postul de profesor la cel mai bun liceu din Tulcea timp de 24 de ani.

Este vorba de un post de profesor titular de Istorie, conform informațiilor obținute de G4Media, EduPedu și Info Sud-Est și confirmate de Ministerul Educației și de Crin Antonescu.

Blocarea (rezervarea) postului de titular s-a făcut conform legii, la fel ca pentru orice demnitar pe durata exercitării mandatelor, fără a exista vreo limită de timp prevăzută de lege.

În mod similar, Klaus Iohannis a avut blocat postul de profesor titular de Fizică, la Sibiu, însă pe o durată de timp mai scurtă decât Antonescu.

„Eu eram titular la Colegiul Național Spiru Haret din Tulcea în 1992, cand am devenit parlamentar pentru prima oară. Din 1992 până în 2016, perioada în care am fost parlamentar, presupun că postul a fost păstrat prin efectul legii. Nu am solicitat niciodată rezervarea postului sau ceva asemănător, presupun, repet, că s-a aplicat legislația în vigoare. Cred ca explicații complete puteți obține de la Inspectoratul Școlar Județean Tulcea. Nu consider că lipsa unui titular pe post i-a dezavantajat pe elevi, atâta vreme cât cred că pe acel post au funcționat profesori CALIFICAȚI. Oricum, aceasta nu a fost în responsabilitatea mea, rezervarea postului este impusă de lege, nu de titularul respectiv sau de Inspectorat”, a transmis Crin Antonescu, potrivit G4 Media.

Ads

Pe de altă parte însă, Ministerul Educației a transmis că Crin Antonescu a decis să renunțe la postul de profesor în anul 2017, deci decizia renunțării la post i-a aparținut. S-ar deduce astfel că Antonescu putea decide să renunțe mult mai repede la postul de profesor, pentru a-l debloca și a putea fi ocupat de un cadru didactic.

”Domnul Antonescu George Crin Laurențiu nu mai este cadru didactic titular pe catedra de istorie de la Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret Tulcea, începând cu luna ianuarie 2017, când a informat conducerea unității de învățământ, în scris, că renunță la postul de profesor titular”, a transmis Ministerul Educației.

Tot potrivit Ministerului Educației, Crin Antonescu, în perioada octombrie 1992 – decembrie 2016, "a exercitat trei mandate de deputat (1992 – 2008) și două mandate de senator (2008 – 2016) în Parlamentul României și a beneficiat de rezervarea catedrei pe care era titular".

Ads

Crin Antonescu a beneficiat de rezervarea catedrei în perioada octombrie 1992 – decembrie 2016, în baza a trei legi. Acestea sunt Legea nr.4/1990 privind remunerarea şi alte drepturi ale Președintelui României, senatorilor și deputaților, Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, precum și Legea educației naționale nr. 1/2011.

În decembrie 2024, Antonescu declara că nu a muncit timp de 8 ani și a trăit din salariul soției sale, Adina Vălean, fost comisar european al Transporturilor.

Ads