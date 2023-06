Antonescu: Parchetul joaca in tabara lui Basescu

Presedintele interimar, Crin Antonescu, a declarat, vineri seara, ca Parchetul "joaca in tabara lui Traian Basescu". El a acuzat un scenariu in doua etape, pus la cale de Traian Basescu, pentru a supravietui referendumului.

"A fost planul A, prin care sa sara toata Europa, ca sa avem cvorum la referendum. Toate bune si frumoase, pana cand s-a reunit CCR. Cand CCR a zis ca nu ne putem edifica inca, in acea zi Parchetul a descins la BEC si a luat listele, ceea ce inseamna intrarea in Planul B si prezenta Parchetului in tabara electorala a lui Traian Basescu. Actiune fara precedent, neexplicata si nemotivata. Abia apoi a inceput lupta pe ce trebuie sau nu sa dea Guvernul", a declarat Crin Antonescu la Realitatea TV.

Crin Antonescu: Kovesi trebuie schimbata, asta este viata

El si-a explicat si cererea adresata Procurorului General Laura Codruta Kovesi, de a da socoteala pentru anchetele DNA legate de referendumul din 29 iulie, afirmand ca "nu putem sa nu observam anumite lucruri".

Europarlamentarii USL i-au scris lui Barroso, pe tema anchetelor privind referendumul

"Parchetul nu a dat curs niciodata unor sesizari de frauda electorala, in 2009. (...)Conducerea Parchetului are o afinitate pentru Traian Basescu. Nu stiu in ce masura Parchetul primeste ordine de la Traian Basescu, dar cand acesta a facut acuzatii grave la adresa justitiei, nu s-a sesizat nimeni", a spus Crin Antonescu.

El a mentionat ca atat Daniel Morar de la DNA, cat si Laura Codruta Kovesi, procurorul general al Romaniei, trebuie schimbati.

"Morar trebuie sa plece, conform legii, i-au expirat mandatele. Sper sa avem curand o propunere din partea Ministerului Justitiei. Eu personal cred ca Ministerul Justitiei si Presedintia, cine va fi presedinte, trebuie sa se gandeasca serios la o noua formula pentru Parchet. Asta este viata in democratie, oamenii se mai schimba", a spus Antonescu.

Presedintele interimar a criticat reactia presedintelui CSM la cererile sale, afirmand ca aceasta a fost "violenta si partizana, in care eram amenintati intr-un mod hazliu, eu, Ponta si Iliescu".

"Nu am facut acuzatii, ci doar am cerut explicatii CSM. Nu le-am inteles tonul raspunsului, cand eu tot ce am facut este sa cer lamuriri pentru cetateni. Am incercat sa stimulez apetitul pentru comunicare intre institutii. Justitia nu e stat in stat. Parchetul nu a raspuns nici azi cererilor mele", a explicat presedintele interimar.

"Acesti oameni fac politica partizana. Puteam sa fiu pus in discutie de catre dansii, eu sau Ponta, dar Iliescu nu este nici macar parlamentar. Constat o consonanta perfecta cu propaganda de un anumit tip, care incearca sa bage in capul oamenilor ca actiunile USL sunt coordinate de Iliescu sau Voiculescu", a mai spus Antonescu.

"Eu cred ca separatia puterii in stat are o veche problema, dar nu putem discuta despre asta pana cand Parlamentul nu va deveni cea mai puternica institutie din stat", a mai spus Crin Antonescu.

Antonescu: Sansele lui Basescu de a reveni la Cotroceni sunt infime

Crin Antonescu a negat ca ar fi avut un rol major in suspendarea lui Traian Basescu. Nici el si nici Dan Voiculescu.

Antonescu: Nu l-am dojenit pe Ponta, este din ce in ce mai mult prietenul meu

"S-a asternut o legenda cum ca initiatorul acestei suspendari sunt eu. Nu-i adevarat, deloc, deloc, ca eu am tinut ca Traian Basescu sa fie suspendat. Dan Voiculescu nici atat. Sunt aberatii ca Dan Voiculescu decide in USL. El a venit de 3-4 ori, el este foarte putin prezent in viata USL", a pretins Antonescu.

El a anticipat ca verdictul CCR va fi de validare a referendumului.

Crin Antonescu: Romania nu trebuie sa se comporte ca o colonie a UE

"Traian Basescu nu se simte bine cu suspendarea si cred ca sansele lui de a reveni la Cotroceni sunt infime. Eu cred intr-un verdict corect al CCR, dupa toate aceste dezbateri si presiuni, pe care nu le facem noi, care va da intaietate legii si realitatii. Cred intr-un verdict de validare a referendumului. Nimeni nu va accepta un verdict cu 5-4 din voturile judecatorilor CCR, ci numai 6-3", a mai spus presedintele interimar.

Antonescu: Etnicii romani sunt mai slabi de minte, etnicii maghiari sunt mai inteligenti

Rugat sa comenteze solicitarile unui parlamentar ungur de revizuire a granitelor romanesti, presedintele interimar l-a facut vinovat de aceasta situatie tot pe Traian Basescu.

Basescu: Maghiarii au inteles modul ilegal cum a fost decapitata conducerea statului

"E o declaratie inacceptabila pentru noi, dar nu trebuie sa ne suparam pe parlamentarul ungur. O asemenea declaratie se petrece intr-o tara in care fostul presedinte se mandreste public cu prietenia cu Viktor Orban, intr-o tara in care singurul loc in care Basescu mai poate sa umble asa printre oameni e in secuime", a mai sustinut Crin Antonescu.

Presedintele interimar, Crin Antonescu, a sustinut vineri ca Traian Basescu crede ca "etnicii maghiari sunt mai inteligenti si romanii au fost pacaliti", facand referire la declaratia presedintelui suspendat din Covasna.

"Romanii, etnicii romani sunt mai slabi de minte, etnicii maghiari sunt mai inteligenti si romanii au fost pacaliti, maghiarii nu. Romanii sunt mai slabi de minte, asta e traducerea la ce a spus Traian Basescu", a mai afirmat Antonescu la Realitatea TV.

