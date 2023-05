Antonescu: Romania nu este un tolerat si un parazit in UE si in NATO

Presedintele interimar Crin Antonescu este de parere ca Romania nu este "un stat tolerat si un parazit" in cadrul Uniunii Europene si al NATO si nu va avea de suferit in cazul in care Traian Basescu nu va mai fi presedintele tarii.

"In Uniunea Europeana, Romania nu a primit mai mult decat a dat pana acum. Romania nu este un tolerat si un parazit nici in Uniunea Europeana, nici in NATO", a spus presedintele interimar, luni seara, invitat intr-o emisiune Tvr 1.

Crin Antonescu a precizat ca presedintele suspendat Traian Basecu vorbeste in ultima vreme despre consecintele demiterii sale si nu mai aminteste despre "ce a facut in fruntea acestei tari".

Basescu: Unii se lauda cu masterate inventate, eu chiar sunt comandant. As fi salvat Titanicul

"Presedintele suspendat nu mai vorbeste despre ce a facut in fruntea acestei tari, ci declara ca, daca nu mai este presedinte, Romania este data afara din Europa, Romania este aruncata in mare... Sunt declaratii care intretin in afara tarii o astfel de atmosfera", a afirmat Crin Antonescu.

Presedintele interimar a explicat ca acuzatiile despre lovituri de stat sau disparitia statului de drept in Romania sunt "foarte grave, desprinse de realitate".

"Si acuzatia cea mai grava este ca nu se respecta deciziile Curtii Constitutinale. In Romania s-au respectat tot timpul hotararile Curtii Constitutionale", a explicat Antonescu, care a completat ca "CCR este un subiect de mare confuzie pentru altii".

Presedintele interimar Crin Antonescu a explicat ca a decis sa promulge Legea referendumului in varianta ceruta de Curtea Constitutionala pentru a evita un nou "atac asupra Romaniei pe motiv ca nu am respectat decizia CCR".

Retragerea din viata politica, chiar si cu zero voturi pentru Basescu, dar cu prezenta la vot sub 50 la suta

"Daca referendumul este invalidat, presedintele este restabilit in functiile sale. (...) Cand am zis ca ma retrag din viata politica, aveam in vedere o acceptiune cinstita politic. Vad ca ei vor sa scape de mine. Daca Traian Basescu revine la Cotroceni cu zero voturi, eu ma retrag din viata politica", a intarit Crin Antonescu declaratia din plenul Parlamentului, din 6 iulie, potrivit careia, daca presedintele suspendat nu va fi demis in urma referendumului, el isi va da demisia din viata politica.

Presedintele interimar a adaugat ca, in cazul unei intoarceri a lui Basescu la Cotroceni, ii va fi "foarte greu de continuat intr-o situatie atat de tensionata", fiind de parere ca nu vor fi zero voturi niciodata pentru ca "mai greseste cineva", dar ca nu crede ca Traian Basescu va reveni la Cotroceni.

Antonescu a facut referire si la romanii care "au protestat in strada la -25 de grade", intreband "care va fi gradul de frustrare atunci cand, dupa un referendum, milioane de roamani vor vota sa plece Basescu iar el se va intoarce la Cotroceni?".

In Romania nu avem tancuri in strada

"Mi-as fi dorit ca, daca vin mai multi romani la vot care spun 'sa plece', sa plece, daca vin mai multi care spun 'sa ramana' sa ramana", a mai spus Antonescu.

Acesta a amintit si despre cererile Comisiei Europene, potrivit carora presedintelui interimar ii este interzis sa gratieze vreun detinut, precizand ca aceasta solicitare este "inacceptabila" si subliniind ca a spus, de la inceputul mandatului, ca nu va gratia pe nimeni.

"Am pretins eu ca sunt presedinte ales? Am pretins eu ca sunt presedinte al Romaniei? Sunt presedinte interimar. Aici este vorba despre institutii, iar institutiile nu intra in vacanta", a aratata presedintele interimar.

Crin Antonescu a promulgat Legea referendumului

Nu in ultimul rand, Crin Antonescu a afirmat ca relatiile Romaniei cu Statele Unite ale Americii nu se vor schimba din niciun punct de vedere, fiind principalele legaturi externe ale Romaniei, "indiferent ca in Romania este la putere PDL sau USL, indiferent ca presedinte este Basescu sau altcineva", argumentand ca "USL este compusa dintr-un partid proamerican - PNL - si un partid PSD in timpul guvernarii caruia Romania a intrat in NATO".

Presedintele interimar a tinut sa inlature ingrijorarile exerne, spunand ca in Romania nu exista tancuri in strada si nici autoritati care sa nu se recunoasca reciproc, tara nefiind "in situatia Moscovei din '93, cand Eltin tragea cu tunurile in Parlament".