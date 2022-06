Crin Antonescu evita un raspuns clar in privinta gratierii lui Nastase

Presedintele interimar, Crin Antonescu, a evitat, vineri seara, sa raspunde clar cum va proceda in cazul in care va primi cerere de gratiere a lui Adrian Nastase.

"Povestea cu gratierea lui Adrian Nastase este o diversiune", a sustinut Crin Antonescu.

Dupa decizia magistratilor de a-l condamna definitiv pe Adrian Nastase la doi ani de inchisoare, Crin Antonescu s-a aratat foarte critic, acuzand ingerinte politice.

"Oficialii europeni au comentat ca, in Romania, e in regula ca un fost premier sa fie inchis, de parca ar fi vreun stindard. La noi asta inseamna ca justitia merge bine, in timp ce, in Ucraina, in cazul Timosenko, lucrurile stau invers. Nu cred ca politica s-a separat de justitie. La nivelul proiectiei politice in jurul lui Adrian Nastase nu cred ca poate veni cineva sa spuna ca s-a separat factorul politic de desfasurarea procesului", spunea Crin Antonescu in 20 iunie.

De asemenea, presedintele interimar a facut declaratii de simpatie la adresa lui Adrian Nastase si dupa tentativa acestuia de a se sinucide.

"Eu din noptile din 13-15 iunie nu am mai avut astfel de nopti", a spus Antonescu, precizand ca este alaturi de familia lui Adrian Nastase.

O suspendare anuntata

Traian Basescu a fost suspendat din functia de presedinte al Romaniei, vineri, dupa ce senatorii si deputatii au votat in plenul reunit al celor doua camere parlamentare.

Pentru suspendare au votat 256 de parlamentari. Doua voturi au fost anulate iar 114 au fost impotriva. Crin Antonescu este presedinte interimar.

Referendumul va fi organizat pe 29 iulie, cand romanii vor vota daca Traian Basescu va fi demis sau va ramane in functia de presedinte. Este pentru a doua oara cand Traian Basescu este suspendat de Parlament.

Suspendarea precedenta a fost in 2007, cand Basescu a fost reconfirmat, prin referendum, ca presedinte al tarii.

Ce atributii are Antonescu ca presedinte interimar

In Constitutie se precizeaza clar ca viitorul presedinte interimar nu va putea sa adreseze Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale natiunii, nu va putea sa dizolve Parlamentul si nici sa ceara poporului sa-si exprime, prin referendum, vointa cu privire la probleme de interes national.

In schimb, va putea sa exercite toate celelalte atributii ale presedintelui ales al Romaniei, cum ar fi acordarea de gratieri individuale, si din oficiu, nu doar la cerere, conform Legii 546/2002.

De altfel, au existat analisti care au si explicat graba cu care USL incalca prevederile legale si constitutionale incercand sa urgenteze demiterea lui Traian Basescu tocmai prin necesitatea de a-l salva pe Adrian Nastase din inchisoare.

Conform legii, presedintele nu trebuie sa isi justifice decizia, decretul de gratiere trebuind sa contina doar datele de identificare ale persoanei condamnate, elementele de identificare a hotararii judecatoresti de condamnare, pedeapsa aplicata de instanta, care face obiectul gratierii, si modalitatea gratierii - totala sau partiala.

