Crin Antonescu: Guvernul e ezitant, Basescu e plin de tupeu si are complici

Crin Antonescu a reprosat Guvernului Ponta ca da dovada de timiditate si este ezitant, spre deosebire de Traian Basescu care e din ce in ce "mai plin de tupeu" si incearca sa intimideze institutiile statului.

"Ultimele zile ne-au oferit imaginea unui Traian Basescu din ce in ce mai plin de tupeu, mai fara perdea, dand ordine Parchetului General, amenintand oameni, institutii, prescriind CCR ce trebuie sa faca, inclusiv rastalmaciri ale unor decizii pe care aceasta Curte le-a luat. E nevoie ca institutiile statului sa nu se lase intimidate.

Ma refer in primul rand la Guvern. A dat senzatia unei anumite timiditati sau anumite ezitari", a declarat Crin Antonescu, marti seara, la Antena3.

Presedintele interimar considera ca Guvernul Ponta trebuie sa faca doua lucruri. In primul rand, sa faca "exact ce i-a cerut Curtea in decizia sa din 2 august" si in al doilea rand "sa ia toate masurile pentru ca propriile sale institutii sa nu se lase intimidate si toti cetatenii sa fie aparati" de Traian Basescu.

Mai mult, Crin Antonescu a declarat ca presedintele suspendat are "complici".

"Traian Basescu are complici in aceasta afacere, in aceasta atitudine(...)Exista o sustinere sub forme speciale care i se acorda lui Traian Basescu de oameni si institutii din interiorul si din afara Romaniei. Nu e corect", a declarat presedintele interimar, cerandu-le tuturor "oamenilor care respecta legea" sa "nu dea bir cu fugitii".

El insusi a tinut sa sublinieze ca, in calitate de presedinte interimar, nu se teme de Traian Basescu si se va bate pana la capat ca sa se faca dreptate celor 8 milioane si jumatate de romani care s-au prezentat la referendum.

Revenind la Guvern, Crin Antonescu a precizat inca o data ca a fost "delicat" atunci cand a spus ca Executivul Ponta este ezitant, enumerand si alte reprosuri: "timiditate, ezitare, confuzie", facand trimitere directa la modul in care a cedat in privinta numarului de alegatori inscrisi in listele electorale, actiune soldata cu demisia ministrului de Interne Ioan Rus.

