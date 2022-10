Antonescu: Deseori regret ca nu sunt femeie, dar detest feminismul

Presedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, vineri, in deschiderea reuniunii OFL, ca deseori regreta ca nu este femeie, insa detesta feminismul, despre care considera ca risca sa "desfigureze femeia", facand totodata o comparatie cu "masculii" din PNL implicati in bataliile politice.

Antonescu si-a exprimat la Mamaia aprecierea pentru munca depusa de femeile membre ale PNL.

"Nu sunt deloc feminist, detest feminismul, pentru ca imi pare ca risca sa desfigureze femeia. Cred cu conservatoare modestie ca Dumnezeu ne-a creat diferiti cu egala splendoare dumnezeiasca si ceea ce are mai pretios femeia este tocmai ceea ce face diferenta in raport cu barbatul.

Deseori, deseori, sunt invidios pe dumneavoastra sau regret ca nu sunt femeie, azi cu atat mai mult macar ca sunt foarte curios ce va sa va spuna Bogdan Chireac sau Marius Pieleanu, (care urmau sa ia cuvantul la reuniune - n.red.) ", a afirmat Antonescu in discursul tinut la reuniunea femeilor liberale.

Liderul PNL a afirmat ca in cazul comportamentului politic al femeilor nu a putut observa tradari sau abandonuri.

"Putine femei am vazut tradand in istoria de 20 si ceva de ani a PNL. Nu am vazut sau nu-mi aduc aminte renuntand pentru ca nu a obtinut ceea ce-si dorea la un moment dat sau poate ca i se cuvenea la un moment dat. Rar am vazut colege de ale noastre dand vina pe ceilalti din interiorul sau din afara partidului, rar am vazut sau niciodata mai exact colegele noastre spunand nu mai este nimic de facut, am pierdut.

Am gasit intotdeauna in colegele noastre, nu numai eu, poate mai preocupat de acest aspect, dar chiar si cei mai aspri dintre colegii nostri masculi, nu numai colege extraordinare, nu numai tovarasi (...) de lupta pe campul de lupta dintre cei mai viteji, mai seriosi, mai eroici, la scara luptelor noastre, dar am gasit intotdeauna si persoane fata de care in sens bun sa ne cenzuram, fata de care pentru slabiciunile noastre sa ne fie rusine, fata de care pentru nereusitele noastre sa simtim o mare apasare", a fost aprecierea exprimata de liderul PNL.