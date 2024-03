Antonescu: Dragnea a fost baronul baronilor, o figura de top in PSD

Crin Antonescu a vorbit, miercuri, despre relatia cu presedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, alaturi de care a lucrat la infiintarea USL, avand o relatie mai apropiata.

Seful PNL a precizat ca, la fel ca in cazul lui Victor Ponta, a fost mai apropiat de Liviu Dragnea, pentru ca au lucrat impreuna la formarea USL si au trecut prin doua campanii alaturi de cei doi lideri social-democrati.

"Apropo de chestiunea asta, cu Liviu Dragnea, ca si cu Victor Ponta, am fost intr-o relatie mai apropiata, pentru ca in calitatea noastra de presedinti, respectiv secretari generali initial, am facut USL, am stat mai mult unii cu altii decat cu unii din colegii de partid.

Am trecut impreuna doua campanii, am fost printre si in fata a sute de mii de oameni insumati in cele doua randuri de alegeri plus referendum, ceea ce sigur ca a fost un tip de relatie speciala. In plus, eu cu Dragnea suntem si colegi de colegiu. Am facut aceasta campanie zi de zi, in toate satele din colegiu", a afirmat Crin Antonescu la Adevarul Live.

Dragnea: Crin m-a sunat sa intrebe daca facem alianta cu Tariceanu - Iata ce i-a raspuns

Presedintele liberalilor a readus in discutie o controversa din 2012, cand Liviu Dragnea, pe atunci secretar general al PSD, a spus ca Antonescu "se intoarce la prima dragoste" prin decizia de a candida pentru un post de senator in Teleorman, pentru ca liderul PNL a mai fost parlamentar aici in 2000-2004.

"Fara vreun atac la Dragnea, exista unii care sustin teoria ca eu am fost la Teleorman sa ma scoata Dragnea parlamentar. E o trasnaie care se bazeaza pe o imagine care s-a lipit. Cand spui Teleorman, spui Dragnea. Nu mai spunem baron, ca e o formula aristocratica si e apanajul dreptei.

Dragnea a fost un lider important, baronul baronilor, o figura de top in PSD. Sigur ca este un om care are o puternica sustinere in Teleorman, eu insa nu m-am dus pe sustinerea lui. (...) Nu m-am dus sa parazitez voturile lui Dragnea. Chiar l-am sunat azi, pentru ca mai glumim, si i-am zis: cum ar fi daca ai pleca din PSD sau te-ar da afara si apoi tipam ca noi, cu tine, am pastrat USL? Dragnea are simtul umorului", a explicat Crin Antonescu.

Dragnea: Antonescu a fost convins sa iasa de la guvernare, pretextul Iohannis a fost o minciuna

Liviu Dragnea a precizat, saptamana trecuta, ca seful PNL a fost convins sa iasa de la guvernare si ca nu discutiile iscate in jurul lui Klaus Iohannis au dus la ruperea USL, ci nominalizarea lui Daniel Constantin pentru functia de vicepremier.

"Recunosc ca m-am gandit foarte mult in ultimele zile de ce s-a rupt proiectul asta politic, care a fost cel mai puternic proiect politic de la Revolutie incoace, daca nu gresesc eu. M-am tot gandit daca am gresit noi, PSD-ul, cu ceva - eu, sau Victor sau altcineva din PSD.

Pretextul Iohannis este o minciuna. (...) Problema a fost ca liberalii n-au vrut ce au solicitat ceilalti parteneri de guvernare, ca nu l-au vrut pe Daniel Constantin al patrulea vicepremier. (...) PNL ar fi gasit oricum un motiv sa iasa din USL", a mentionat vicepremierul.

