Antonescu lamureste cum e cu familia in Constitutie si spune ca nu asculta de BOR

Presedintele PNL, Crin Antonescu, isi doreste ca referendumul pentru modificarea Constitutiei sa aiba loc pana la inceputul lunii noiembrie. Liderul liberal a adus clarificari in legatura cu unele dintre amendamentele care vor fi aduse Legii fundamentale.

Prezent, sambata seara, in emisiunea "Kilometrul 0" de la Digi 24, presedintele comisiei parlamentare pentru revizuirea Constitutiei a fost intrebat daca este posibila o modificare a Constitutiei pana la 1 noiembrie, raspunzand ca "Nu e deloc usor, dar se poate".

"Ar fi foarte bine daca referendumul ar putea avea loc undeva pana la 1 noiembrie, pentru ca ne dorim o prezenta cat mai mare. Cred ca perioada optima ar fi a doua jumatate a lunii octombrie", a spus Antonescu.

Antonescu: Pot exista cupluri care convietuiesc, impart tot ce au de impartit, dar nu in forma familiei

Acesta a adus din nou in discutie controversatul amendament privind reglementarea, prin Constitutie, a familiei rezultate din casatoria "intre un barbat si o femeie".

"Revizuirea Constitutiei nu e una care ingradeste sau pune in paranteza drepturi, ci le sporeste. In acest spirit s-au facut amendamente, printre care unul, absolut corect, pe care l-am sustinut, cel legat de discriminare, de ceea ce trebuie sa faca statul impotriva discriminarii. Era firesc ca in Constitutie sa fie inclusa si orientarea sexuala.

Revizuirea Constitutiei: Familia ramane traditionala, intre un barbat si o femeie

In acest context, colegii au ridicat problema: da, suntem de acord ca orientarea sexuala sa fie trecuta printre criteriile fundamentale pentru a nu fi discriminat, dar sa nu fie interpretata ca ulterior sa se ajunga la casatoriile gay si dupa aceea la adoptii pentru acest cupluri. Cred ca nu e preocuparea statului ce orientare si comportament intim trebuie sa aiba cetatenii, dar trebuie sa fie preocuparea statului sa reglementeze drepturile familiei. Pot exista cupluri care convietuiesc, impart tot ce au de impartit, dar nu in forma familiei", a explicat liderul PNL.

Antonescu: Deciziile in Constitutie nu le iau in functie de ce spune Biserica Ortodoxa

Senatorul liberal a marturisit ca respecta biserica, insa deciziile la Constitutie nu le ia in functie de ce spune Biserica Ortodoxa.

"Exista amendamente ale bisericii cu care nu am fost de acord. Domnul Cernea a propus ca in articolul care descrie statul in termenii sai fundamentali sa contina si termenul laic, mi se pare un lucru limpede ca statul roman e demult laic, si, fara a stirbi nimic din lucrarea bisericii, nu avem a spune ca suntem un stat laic", a subliniat presedintele Senatului.

Revizuirea Constitutiei: Statul nu va recunoaste rolul Bisericii Ortodoxe in societate (Video)

Despre interceptari si audierea magistratilor: Ne-am gandit sa intarim dreptul secretului corespondentei

Crin Antonescu a spus, despre amendamentul privind interceptarile si dreptul la viata privata, ca "ne-am gandit sa intarim dreptul secretului corespondentei", dupa ce au fost vazute "lucruri nefiresti in materie de interceptare si publicarea interceptarii".

"L-am extins. In '91 se vorbea de scrisori, telegrame, telefon. Descriem acum si mijlocele electronice, regimul datelor ce se incarca dintr-un computer si spunem ca nu se mai poate face interceptarea decat cu aprobarea unui judecator, instanta competenta, nu orice judecator", a mentionat liderul liberal.

Revizuirea Constitutiei: Dreptul la viata privata si interceptarile

In ce priveste audierea magistratilor de catre parlamentari, senatorul a spus ca trebuie "sa gandim si invers".

"Daca se intampla ca orice parlamentar atunci cand este chemat de Parchet, de DNA, are obligatia si se prezinta, nu inteleg de ce un reprezentat al Parchetului cand este chemat la o comisie sa nu se prezinte. Nu putem avea un unic suspect care este intotdeauna Parlamentul si un unic ingeras care este Parchetul", a spus presedintele PNL.

Antonescu, despre contracandidatul la prezidentiale, despre Miscarea Populara si Traian Basescu

Nu in ultimul rand, intrebat cine ar putea sa-i fie contracandidat la alegerile prezidentiale, Crin Antonescu a raspuns: "Poate sa fie orice candidat, eu nu cred ca un candidat USL, adica eu, voi avea o misiune usoara in noiembrie 2014. (...) Ca eu ma indoiesc ca un candidat din partea actualei opozitii ar putea fi unul dintre simbolurile regimului Basescu, asta e parerea mea sincera si personala".

Senatorul PNL considera ca "nu e in regula, nu e normal" ca Traian Basescu si-a aratat sprijinul pentru Miscarea Populara, "pentru ca romanii au dat votul domnului Basescu pentru a-i reprezenta pe toti si nu pentru a construi sau deconstrui mici familii si coterii politice".