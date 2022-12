Antonescu: Modificarea Constitutiei se va face doar cand climatul politic va fi favorabil

Modificarea Constitutiei Romaniei se va face doar cand climatul politic va fi unul favorabil, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, liderul PNL Crin Antonescu.

El a tinut sa sublinieze ca Opozitia respinge "foarte clar" decizia presedintelui Traian Basescu de a schimba Constitutia.

"PNL are propriile sale optiuni si propriile sale proiecte pe care le va pune in discutie atunci cand va fi cazul si in formele care sunt firesti pentru modificarea Constitutiei. PNL nu accepta sa participe la o asa-zisa discutie, dezbatere si actiune in vederea modificarii Constitutiei pe picior, cand si cum are chef domnul Basescu", a declarat presedintele PNL.

In opinia sa, Constitutia nu se schimba dupa vointa lui Traian Basescu.

"Respingem aceasta diversiune a lui Traian Basescu, incercarea sa de a modifica din nou agenda, pentru ca sunt intrebari si probleme presante la care nu are raspuns si nu are solutii, probleme care tin de situatia economica, de situatia sociala, de criza institutiilor romanesti, de criza statului roman, de situatia internationala a statului roman.

Noi aratam foarte clar ca din punctul nostru de vedere discutia pentru modificarea Constitutiei nu poate fi facuta decat in viitorul Parlament si atunci cand va exista un climat propice dialogului politic intre toate fortele reprezentative", a explicat Antonescu.

Ads

El a subliniatca partidul pe care il reprezinta nu accepta sa participe la o dezbatere in vederea modificarii Constitutiei atunci cand vrea Traian Basescu, adaugand ca "o modificare de Constitutie se pregateste pe indelete si se face ca sa dureze".

In schimb, liderul liberal a precizat ca PNL este de acord cu modificarea legii electorale.

"Cine doreste sa modificam legea electorala, suntem dispusi sa o facem", a adaugat Crin Antonescu.

Basescu a transmis spre avizare proiectul de revizuire a Constitutiei

Presedintele Romaniei, Traian Basescu, a transmis, miercuri, Consiliului Legislativ proiectul legii de revizuire a Constitutiei in vederea avizarii lui. Actualul sef al statului a anuntat si propunerile sale de modificare a Constitutiei.

Proiectul lui Basescu de Constitutie - presedinte mai puternic, parlamentari neprotejati

Ads

Astfel, noul proiect prevede, printre altele, modificari importante in structura unor institutii ale statului, incepand cu introducerea unui parlament unicameral cu maximum 300 de membri, pana la prevederi referitoare la functionarea acestora - cum ar fi suspendarea presedintelui doar cu avizul obligatoriu, nu consultativ al Curtii Constitutionale, eliminarea acordului Parlamentului privind anchetele sau perchezitiile la adresa membrilor Legislativului sau acordul dintre presedinte si premier pentru numirea unor noi ministri, in cazul unei remanieri.

Ads