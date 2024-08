Crin Antonescu: Noua ne convine orice iesire a lui Traian Basescu

Presedintele PNL, Crin Antonescu, a afirmat ca USL beneficiaza de pe urma iesirilor publice critice ale presedintelui Traian Basescu.

"Noua ne convine electoral orice aparitie de acest gen a lui Basescu si de aceea suntem complici la a discuta ce spune. Chiar daca avem un scor considerabil nu ne strica in plus... Sunt niste formule absolut delirante, Basescu vorbeste de parca ar fi Hosni Mubarak inainte de Primavara Araba si vorbeste catre poporul sau. Altfel nu ne intereseaza ce vrea dl Basescu", a declarat Antonescu, miercuri seara, la Antena3.

"Mai intai ca nu Basescu pune Guvernul, ci Parlamentul, si nu pe povesti se pune guvernul, ci pe voturi...Restul sunt aberatii", a continuat Antonescu.

Basescu nu poate sparge USL

Acesta a precizat ca nu se teme de un eventual complot al presedintelui de a atrage oameni din USL, intrucat USL va avea un numar atat de mare de parlamentari incat nu va conta.

"M-am temut, toti s-au temut ca unii colegi ar putea fi santajati. In ceea ce priveste PNL, din 2009 pana acum toate presiunile enorme nu au reusit sa dizloce niciun om... Cand vorbim de sute de parlamentari ai USL, 200, 300, faptul car ar putea fi 2-4-5 oameni...nu inseamna nimic", a explicat presedintele PNL.

Ads

Acesta a aratat ca Basescu nu are ce sa le ofere celor din USL: "Nu are ce sa le ofere, sa rupa niste parti ca sa ce? Ca sa faca un guvern cu oameni ai lui la care acesti oameni sa fie parte? Pai acesti oameni vor guverna prin votul cetatenilor, de ce ar renunta ca sa primeasca inca o data bacsisul veninos al lui Basescu?".

Suspendarea, garantata de Antonescu

Intrebat in legatura cu o eventuala suspendare a presedintelui, Antonescu a confirmat cat se poate de categoric ca se va intampla, daca acesta nu il desemneaza pe Victor Ponta premier dupa alegeri.

"Exista o singura solutie, nu o doreste nimeni in acest moment, daca dl Basescu procedeaza asa cum a sugerat, nu avem decat o singura solutie, suspendarea, si ea se va intampla, o pot garanta. Suspendarea nu se da pe semnale, ci pe fapte, pe actiuni anticonstitutionale. Daca USL are majoritatea absoluta in Parlament si mergem si spunem ce romanii spun deja, spunem Ponta, si daca presedintele spune alt nume decat Ponta, se declanseaza suspendarea", a comentat Antonescu.

Ads

Basescu il acuza pe Ponta de minciuna si il compara cu Ceausescu

"Basescu o sa vrea sau o sa dispara!", a exclamat Antonescu, dupa ce a remarcat ca la 7 decembrie se implinesc doi ani de la o discutie a sa cu Liviu Dragnea, ce a pus bazele USL: "Eu impreuna cu partenerii muncim de multi ani si pe 7 decembrie, ultima zi de campanie, ce coincidenta fericita!, se implinesc doi ani de la o discutie privata intre mine si Liviu Dragnea, apoi cu ceilalti, a crescut o constructie politica".

In ceea ce priveste epitetele adresate de seful statului premierului, Antonescu s-a multumit sa constate ca nu intelege mirarea unora: "Vorbeste asa de ani de zile. Sa va aduceti aminte ca a debitat foarte multe calomnii, aprecieri defaimatoare si pe seama lui Tariceanu si alti adversari politici, amintiti-va istoriile cu Voiculescu, Vantu, Patriciu...Ce sa discutam despre acest limbaj?".

Ads

Basescu, despre Ponta premier inca o data: Un porc e greu de inghitit

Nu a scapat nici aluzia la acuzatiile ce i se aduc, anume ca doarme tot timpul: "Cum e asta sa torni tu la Tv ce vorbeste sau cum vorbeste Ponta intr-o intalnire privata cu tine? Da cum e sa lansezi in mediul online ca Antonescu doarme? Domle Antonescu nu doarme. Nu putem sa spunem ca e corupt, am incercat sa spunem ca e securist, i-am spus 'Minti!, n-ai nimic ca n-am avut nicio treaba niciodata', acu cu somnul. Nu e nimeni bolnav nici de somn nici de minciuna dansul e bolnav de multe lucurri si ma refer la cele morale".

Probleme in PNL

Antonescu a facut o referire in treacat si la problemele din interiorul PNL, refuzand insa sa detalieze, pe motiv ca este campanie electorala si unii dintre cei vizati candideaza. "Beneficiem si de slabiciunea oameneasca, lipsa de minte a unor oameni din PNL, nu discut acum ca sunt si candidati unii, eu am mai spus: PNL nu are niciun fel de subiect comun cu acesti oameni. Dreapta nu e un subiect comun ca ei nu sunt de dreapta, guvernarea nu, ca stim cum au guvernat, noi avem un angajament pe patru ani in USL, sa se construiasca ceva in Romania care sa nu se mai darame", a spus acesta, referindu-se in principal la ofertele de aliere facute de ARD.

"Eu cu dl Tariceanu am fost intotdeauna in acesti ani in relatii nu apropiate dar corecte. Si cu Orban. Noi suntem intr-o pozitie deja clasica. Eu ma bat cu Basescu, Ungureanu, ARD, dansii se bat cu mine. Mergem inainte, da se termina si campania, asta e viata", a lasat Antonescu sa se intrevada din interiorul PNL.

Ads