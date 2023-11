USL si-a lansat propriul proiect de reforma a Educatiei

Liderii USL s-au reunit sambata la Palatul Parlamentului pentru a lansa programul propriu de reforma a Educatiei.

Lucrarile au fost deschise de co-presedintele USL, Crin Antonescu, care a precizat inca de la inceput ca vorbeste mai ales in calitate de parinte, nu de lider politic. Acesta le-a multumit pentru prezenta participantilor si invitatilor, in randul carora s-au aflat liderii sindicali Anton Hadar si Marius Nistor.

Crin Antonescu a subliniat ca numarul celor interesati de actul de educatie este mult mai mare decat cel al beneficiarilor directi sau actorilor principali, elevii si profesorii, lor alaturandu-li-se si parintii.

"Am nevoie pentru copilul meu de un invatamant de calitate, am nevoie de stabilitate, de predictibilitate", a subliniat Crin Antonescu. Liderul liberal a fost protagonistul unui incident neprevazut, discursul sau fiind perturbat de suneria propriului telefon mobil, inchis imediat.

"Am nevoie ca, in societate, rolul scolii, cartii, in succesul social sa fie recunoscut,constientizar si aplicat", a continuat Crin Antonescu.

Liderul liberal a sustinut ca zeci de mii de profesori traiesc la limita supravietuirii, tinerii profesori pleaca din sistem, iar numeroase scoli se inchid.

"Aceasta lume a scolii este dispretuita, injosita, supusa agresiunii pe care actuala putere o carcterizeaza drept 'reforma'", a acuzat el.

Co-presedintele USL a mai subliniat faptul ca in domeniul educatiei cele doua doctrine care stau la baza acestei aliante, social-democratia si liberalismul, se intalnesc mai bine decat in ceea ce priveste politicile economice.

In incheiere, acesta i-a prezentat pe cei trei fosti ministri ai Educatiei din partea PSD si PNL, acum membri USL, Andrei Marga, Ecaterina Andronescu si Cristian Adomnitei, pe care i-a invitat sa prezinte elementele esentiale ale viziunii USL cu privire la reforma Educatiei.