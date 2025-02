Ce a răspuns Crin Antonescu după ce CTP i-a reproșat că nu și-a ținut cuvântul de a se retrage din politică: "Ați spus că nu mai reveniți nici dacă ar învia Ionel Brătianu”

Într-o emisiune la Europa FM, Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a fost confruntat de jurnalistul Cristian Tudor Popescu pe tema declarațiilor sale anterioare privind retragerea din politică. Dialogul dintre cei doi a scos la iveală nu doar contradicțiile din parcursul politic al fostului lider liberal, ci și motivațiile care l-au determinat să revină în arena politică.

Cristian Tudor Popescu l-a întrebat miercuri, 5 februarie, pe Crin Antonescu despre declarația sa din 2017, în care susținea că nu va mai reveni în politică „nici dacă ar învia Ionel Brătianu”. Acesta a recunoscut că afirmația sa a fost categorică, dar a explicat că nu putea anticipa contextul actual.

„A fost o formulă prin care exprimam convingerea totală, completă atunci, că nu îmi imaginam o situație care m-ar determina să revin. Ceea ce s-a întâmplat a fost ceva foarte, foarte neprevăzut, poate nu mai imprevizibil decât învierea lui Brătianu”, a spus Antonescu.

CTP i-a amintit că, în 2019, la mai puțin de doi ani de la acea declarație, și-a depus actele pentru a candida la alegerile europarlamentare pe listele PNL. Crin Antonescu a justificat acest gest printr-o nuanțare a conceptului de „revenire politică”.

„În viziunea mea, o prezență în Parlamentul European nu era echivalentă cu o revenire în viața politică internă, cu luptele din partid. Ludovic Orban a insistat foarte mult pentru această candidatură, deși eu chiar l-am sfătuit să nu o facă”, a spus fostul lider PNL.

Promisiunea de a se retrage după referendumul din 2012

Jurnalistul a insistat și pe altă declarație a lui Antonescu, făcută în 2012, când acesta afirmase că, dacă Traian Băsescu nu va fi demis prin referendum, el va ieși definitiv din politică. CTP i-a reproșat că nu și-a respectat cuvântul, deoarece a continuat activitatea politică, inclusiv prin implicarea în USL.

Crin Antonescu a răspuns că situația a fost complexă și că presiunea susținătorilor l-a determinat să continue.

„Eram liderul unui număr foarte mare de oameni care au votat la referendum. 7,5 milioane de români au susținut demiterea lui Băsescu. După deznodământul acelei bătălii, am fost sub insistențele lor de a nu părăsi lupta. A trebuit să aleg, și am ales să continui”, a explicat el.

În fața acuzațiilor că și-a încălcat angajamentele politice, Crin Antonescu a punctat că, deși a făcut declarații radicale, a acționat mereu în funcție de circumstanțe și de responsabilitatea față de electorat.

„Dacă aveam ceva de ascuns, nu reveneam acum. Sunt aici, într-o campanie prezidențială, și gata să răspund tuturor întrebărilor”, a adăugat Antonescu.

