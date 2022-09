Cine conduce in topul absentilor din Parlament - Antonescu e in frunte

Viorel Hrebenciuc si Crin Antonescu conduc in topul absentilor din Parlament, in timp ce prezenta cea mai mare o au Ovidiu Gant si Gheorghe David, potrivit raportului privind activitatea parlamentarilor in mandatul 2008-2012 lansat vineri de Institutul pentru Politici Publice (IPP).

Astfel, deputatii cu cea mai buna rata de prezenta la voturile din plen exprimate in acest mandat sunt Ovidiu Gant (minoritati) cu 99,7%, Gheorghe Ciobanu (PSD) cu 98,8% si Cosmin Mihai Popescu (PDL) cu o prezenta de 98,3%.

In ce priveste deputatii cu cea mai slaba prezenta, IPP ii mentioneaza pe Viorel Hrebenciuc (PSD), cu o prezenta de 27% in patru ani de mandat, si pe Dan Pasat (PDL), care a avut o prezenta la lucrarile Camerei Deputatilor de 36% si liberalul Relu Fenechiu, cu o prezenta de 39%.

Situatia prezentei liderilor de grupuri parlamentare din Camera Deputatilor releva ca liderul UDMR, Mate Andras Levente, are cea mai buna prezenta, de 91%, iar liderul deputatilor PDL, Mircea Toader, are o prezenta de 87%, in timp de liderul grupului liberal din Camera, Calin Popescu Tariceanu, are o prezenta la voturile finale din plen de 42%.

"In Camera Deputatilor si Grupul Minoritatilor Nationale, dar si cel al UDMR au, in general, o prezenta buna la lucrarile plenului. In ce priveste rata prezentei parlamentarilor PSD si PNL trebuie luat in calcul faptul ca liderii grupurilor, in perioada de Opozitie, au solicitat reprezentantilor lor sa nu fie prezenti la votul din plen, in semn de protest fata de cum erau conduse sedintele plenurilor de catre PDL", se arata in raport.

La Senat, cea mai buna prezenta in acest mandat o au senatorii democrat-liberali Gheorghe David (98%), Ion Ruset (95%) si Dorel Borza (93%).

Lista senatorilor cu prezenta slaba este deschisa de presedintele Senatului, Crin Antonescu, care a avut in patru ani de mandat o prezenta de 6%. Acesta este urmat de senatorul liberal Ioan Ghise, cu o prezenta de 18%.

Pe a treia pozitie se afla senatorul Liviu Campanu, cu o prezenta de 26%.

Directorul IPP, Violeta Alexandru, a declarat ca, spre deosebire de deputati, senatorii au mai multe absente si sunt "mai aroganti".

"Probabil au o absenta mai mare poate fiindca sunt mai curtati, mai importanti decat deputatii. Sunt mai aroganti", a afirmat ea, in conferinta de presa sustinuta pentru lansarea raportului.

Dintre liderii de grupuri parlamentare din Senat, cea mai buna prezenta o are liderul democrat-liberalilor, Cristian Radulescu, de 79%. O prezenta buna are si liderul grupului UMDR, Fekete Szabo Levente, de 75%. Senatorul Puiu Hasotti, care a detinut functia de lider al grupului liberal din Senat, a avut o prezenta de 64%, in timp ce liderul social-democratilor, Ilie Sarbu, a avut cea mai slaba prezenta, de 57%.

In topul deputatilor cu cele mai putine luari de cuvant, alcatuit de IPP, se regasesc Sorin Buta (PDL) si deputatul independent Constantin Mazilu, ambii cu cate o singura luare de cuvant. Acestia sunt urmati de Radan Mihai (minoritati) si de democrat-liberalii Florin Anghel si Sorin Pandele, care au avut cate doua luari de cuvant.

Senatorul independent Anghel Iordanescu a avut doar doua luari de cuvant, in timp ce Constantin Cibu (independent) si Tudor Panturu (PDL) au avut cate patru luari de cuvant, iar senatorul social-democrat Avram Craciun are opt luari de cuvant.

