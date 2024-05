Antonescu: Peste sase luni presedintele va interveni din nou

Presedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat joi ca nu crede ca salariile vor reveni la actualul nivel, dupa cele sase luni in care presedinele Traian Basescu si premierul Emil Boc au afirmat ca trebuie reduse temporar.

Liderul liberal sustine de asemenea ca intr-un interval de trei-sase luni va fi o noua "interventie" a lui Traian Basescu, informeaza Mediafax.

"Eu cred ca intr-un interval de trei pana la sase luni vom asista la o noua interventie a presedintelui, nu stiu la ce ora si in ce stare, si sub ce influenta, o interventie care ne va arata ca este foarte greu, ca este o criza a intregii Europe, ca mogulii media si opozitia continua sa isi faca de cap, ca trebuie sa strangem cureaua si ca asa cum a aratat FMI in intelepciunea lui, si fara indoiala si cu acordul guvernatorului Mugur Isarescu, trebuie sa crestem nu mult, cu patru-cinci procente, cota unica, si TVA", a spus Antonescu.

Proiectul de lege privind reducerea cheltuielilor bugetare pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea va stabili in mod distinct ca masurile de austeritate sunt aplicate pana la 31 decembrie 2010, in conditiile in care din 2011 vor fi aplicate Legea pensiilor si modificarile la Legea salarizarii.