De ce a „suspendat” Crin Antonescu acordul privind candidatura sa la prezidențiale. Semnele care indică o candidatură proprie din partea PSD

Candidatul comun al coaliției PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu, a anunțat zilele trecute că suspendă „unilateral” acordul privind candidatura sa la alegerile prezidențiale din partea celor trei partide, în contextul unei nehotărâri legate de candidatura sa în rândul formaților care și-au asumat acest demers și al incertitudinii legate de data alegerilor prezidențiale.

Fostul lider al liberalilor, Crin Antonescu, le-a oferit „un răgaz” celor de la PSD și PNL pentru a se gândi dacă vor să meargă mai departe cu candidatura sa, insistând asupra ideii că nu el a fost cel care i-a contactat pe liderii partidelor, ci ei. Între timp, coaliția de guvernare pare că vrea să împingă alegerile prezidențiale până după Paște, existând posibilitatea ca primul tur să aibă loc la final de mai, iar al doilea, la începutul lunii iunie.

Analistul politic și jurnalistul Ion M. Ioniță nu crede că partidele de coaliție puteau face mai mult pentru candidatura lui Crin Antonescu în perioada sărbătorilor, însă, spune că, probabil fostul lider liberal a auzit din anumite surse că nu este susținut destul în cele două mari partide.

„Cred că sunt mai multe explicații pentru declarațiile domnului Antonescu. Dar, în primul rând, există și o întrebare. La ce s-ar fi așteptat domnul Antonescu să se întâmple în perioada aceasta de sărbători? Totuși, ce campanie politică ar fi putut începe în această perioadă? Probabil că s-a așteptat să primească telefoane, să fie în centrul atenției. Are și exemplul doctorului Cîrstoiu de la Capitală, dar acest lucru îl știa. Adică nu era o surpriză faptul că doctorul Cîrstoiu a fost candidat pentru o scurtă perioadă, după care lucrurile nu au mai mers. Deci știa această istorie”, a afirmat Ion M. Ioniță pentru Ziare.com.

Acesta consideră că, probabil, Crin Antonescu a avut așteptări mai mari decât trebuia de la partidele care au anunțat că îl susțin în cursa pentru Cotroceni, în contextul în care acestea aveau lucruri mai importante de rezolvat, respectiv măsurile fiscale.

„Probabil că i-au ajuns la ureche și alte zvonuri, discuții. Așa e în lumea politică din România. Nu e nimic secret, dar se și răspândesc multe bârfe. Ca urmare, probabil că au avut informații sau percepții că candidatura nu este susținută cum trebuie, lucru care s-ar putea să aibă o bază. Adică nu am văzut PSD-ul foarte entuziasmat de candidatură”, a adăugat analistul.

Ion M. Ioniță subliniază faptul că Marcel Ciolacu a început o campanie puternică pe TikTok, în ultimele săptămâni, în care liderul social-democrat încearcă să-și crească popularitatea printre utilizatorii platformei.

„Există o singură explicație. Că te gândești că poate mai candidezi o dată, și, atunci, sigur, candidatura lui Crin Antonescu rămâne în aer. Deci, probabil că domnul Crin Antonescu încearcă să-și ia toate masurile ca să nu pățească cum a pățit doctorul Cîrstoiu sau, și dacă constată că nu are susținere, atunci se renunțe din timp. Să nu ajungă într-o situație absolut ridicolă în care el să fie candidat și în spatele lui să nu fie nimeni”, a mai spus Ioniță.

Politologul Cristian Pîrvulescu consideră că Antonescu a realizat că nu există decizii clare în interiorul partidelor în legătură cu candidatura sa la alegerile prezidențiale și cere ca formațiunile să se pronunțe oficial pe acest subiect.

„Pur și simplu constată că nu există un sprijin suficient, nici în interiorul partidului, pentru că, vedeți, el cere, de fapt, un lucru simplu. El cere ca partidele să se pronunțe în mod oficial și mai ales să-i asigure condiții de campanie, pentru că fără campanie nu poate să funcționeze. Între timp, campania pe rețelele sociale, în favoarea extremei drepte, funcționează”, a spus politologul.

Acesta mai subliniază faptul că există o întreagă campanie de extremă dreapta, nu doar în spațiul online, care îl pune pe Crin Antonescu într-o poziție nefavorabilă, fără o campanie în spate.

Profesorul Pîrvulescu spune că situația medicului Cătălin Cîrstoiu și a candidaturii sale la alegerile pentru Primăria Capitalei nu sunt deloc comparabile cu cea a lui Crin Antonescu și a candidaturii sale la prezidențiale, în contextul în care fostul lider PNL are notorietate, fiind cunoscut în spațiul public grație prestației politice din trecut.

„Stă în sondaje într-un fel, dar sondajele care se fac acum sunt absolut irelevante în momentul de față, iar datele care sunt prezentate sunt prezentate cu un scop politic. Nicușor Dan trebuia să-și facă campanie și să profite de toate lucrurile astea. Cred că Antonescu constată că nici în PNL, nici în PSD nu are un sprijin suficient și simte nevoia ca cei care vor să-l expună să facă lucrul ăsta”, spune politologul.

Acesta subliniază că nici Marcel Ciolacu nu s-a pronunțat clar privind candidatura lui Antonescu. Totodată, Pîrvulescu reamintește faptul că PSD și Marcel Ciolacu sunt cei care au pus condiția candidatului unic la alegerile prezidențiale, nu PNL.

De la anularea alegerilor prezidențiale, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a pornit o amplă campanie pe platforma TikTok, în cadrul căreia reproduce diferite trend-uri populare printre tineri, printre care „Get ready with me” (n.red. Pregătește-te alături de mine), „Ascultăm și nu judecăm”, sau „Daily Vlog”.

Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu a declarat sâmbătă seară, 4 ianuarie, la Digi 24, că el consideră „suspendat” acordul încheiat cu partidele din coaliţia de guvernare pentru susținerea sa la funcția de şef al statului, subliniind că aceasta nu înseamnă că nu mai are disponibilitatea de a candida, ci că este nemulţumit de nehotărârea partidelor respective în ceea ce-l priveşte şi de lipsa unei date clare pentru desfăşurarea alegerilor.

„În mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. Eu îl declar suspendat. (…) Am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliţii politice. Am acceptat această propunere, am asumat această candidatură şi este o asumare de la care eu nu dau înapoi, nu retrag această candidatură, am asumat-o cu tot ce înseamnă ea, cu toate dificultăţile şi cu tot parcursul şi sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Ceea ce însă am constatat e că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere, şi-au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciţi, ca să spun aşa, sau nu au avut toate acreditivele la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord. Din acest motiv îl consider suspendat până când domniile lor clarifică dacă acest acord revine în vigoare sau dacă, eventual, au alte opţiuni”, a explicat, sâmbătă, Antonescu, la Digi 24.

Marcel Ciolacu a răspuns ulterior că nu a vorbit cu Crin Antonescu, dar că va vorbi pe 8 ianuarie, când va avea loc ședința de coaliție.

În contextul reproșurilor lui Crin Antonescu, se conturează un scenariu în care alegerile prezidențiale ar putea avea loc după sărbătorile pascale, mai exact de 24 aprilie primul tur și 8 iunie cel de al doilea tur. Pentru ca alegerile să poată avea loc până de Paște, Guvernul ar trebui să vină cu o HG cel mai târziu săptămâna aceasta, însă acest lucru ar urma să nu se întâmple.

Astfel, Klaus Iohannis, al cărui mandat a fost deja prelungit, ar urma să rămână la Cotroceni până după Paște.

