Crin Antonescu, întrebat dacă regretă suspendarea președintelui Traian Băsescu: ”Regret eşecul”

Fostul preşedinte PNL Crin Antonescu nu regretă suspendarea preşedintelui Traian Băsescu din 2012, ci faptul că referendumul de demitere nu a atins pragul de prezenţă de 50%, necesar pentru validare. Crin Antonescu susţine că, în ultimii 10 ani, s-a întâlnit cu Traian Băsescu pe ruta Bucureşti-Bruxelles, ”ca navetiştii”.

Crin Antonescu locuieşte în Belgia de 8 ani, în timp ce Traian Băsescu a fost europarlamentar între 2019 şi 2024.

Crin Antonescu a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă a mai discutat cu Traian Băsescu în ultimii 10 ani.

„Da, ca navetiştii. Ne-am mai întâlnit în avion, am călătorit mult, că nu am stat numai la Bruxelles. Domnia sa a fost europarlamentar, deci era chiar navetist. Am schimbat câteva vorbe”, a spus Crin Antonescu.

De asemenea, fostul lider PNL a mai fost întrebat dacă regretă suspendarea preşedintelui Băsescu din 2012.

”Nu. Regret faptul că cele 7 milioane şi ceva de voturi nu au avut câştig de cauză, pentru că a fost o exprimare, cum puţine au fost, de voinţă populară. Nu regret suspendarea, regret eşecul referendumului”, a punctat Crin Antonescu.

În vara anului 2012, coaliţia USL, formată din PSD şi PNL, l-a suspendat din funcţie pe preşedintele Traian Băsescu. Crin Antonescu, din postura de preşedintele al Senatului, a devenit preşedinte interimar al României. Însă referendumul nu a atins pragul de prezenţă de 50% necesar demiterii, deşi peste 7,4 milioane de români au votat împotriva lui Traian Băsescu. Cifrele oficiale arată că 46% din românii cu drept de vot au ieşit la urne: 87,52% (7.403.836 au votat DA, fiind în favoarea suspendării preşedintelui Traian Băsescu), iar 11,15% (943.375 persoane au votat NU, fiind împotriva demiterii preşedintelui). Ulterior, Crin Antonescu a revenit în funcţia de preşedinte al Senatului, după aproape după luni la Cotroceni, iar Traian Băsescu s-a întors în fruntea statului pentru ultimii doi ani de mandat.

În februarie 2014, USL s-a rupt. Crin Antonescu a demisionat mai întâi din fruntea Senatului, apoi din funcţia de preşedinte al PNL. În locul său a urcat Klaus Iohannis, care a devenit candidat PNL la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2014, unde a reuşit să-l învingă pe candidatul PSD Victor Ponta. Crin Antonescu şi-a terminat mandatul de senator în decembrie 2016, apoi s-a mutat la Bruxelles alături de soţia sa, europarlamentarul Adrian Vălean.

