Cine ar putea să-l trădeze pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale. Dezvăluiri din interiorul PSD

Sociologul Vasile Dîncu consideră că electoratul PSD este unul disciplinat și că, în mare parte, se va orienta spre Crin Antonescu la alegerile prezidențiale. Acest lucru este valabil chiar dacă Antonescu nu face parte din rândurile social-democraților. În schimb, Vasile Dîncu și-a exprimat îngrijorarea cu privire la susținerea pe care Crin Antonescu o va primi din partea electoratului liberal, subliniind că membrii PNL nu l-au susținut pe Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale anterioare, deși acesta era liderul formațiunii politice la acea vreme.

Conform estimărilor făcute de europarlamentarul PSD, două treimi din electoratul fidel lui Călin Georgescu se va orienta către George Simion. Acesta din urmă este considerat de Dîncu ca având șanse mari să intre în finala pentru funcția de președinte, deși, în opinia sociologului, va pierde indiferent de contracandidat.

Vasile Dîncu a explicat și motivul pentru care l-a numit pe Crin Antonescu „ultimul romantic” din politică, afirmând că această caracterizare vine dintr-o profundă admirație pentru prestația sa publică din perioada în care era parlamentar. „Astăzi, politica s-a transformat mai mult în TikTok, în hărțuieli digitale mai degrabă”, a remarcat Dîncu, evidențiind diferențele dintre stilul politic de odinioară și cel actual.

Susținerea PSD pentru Crin Antonescu vs. Electoratul PNL

În cadrul emisiunii Insider Politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, Vasile Dîncu a fost întrebat despre direcția pe care electoratul PSD ar putea să o urmeze în raport cu Victor Ponta.

„În primul rând, va fi important de văzut în ce măsură Victor Ponta va reuși să comunice cu electoratul PSD. Victor Ponta poate cădea în iluzia că este social-democrat, pentru că a fost președinte într-o perioadă bună. Una din cele mai bune guvernări ale noastre, în care a fost lăudat și de dreapta, și de stânga. S-au făcut multe lucruri bune, a crescut nivelul salariilor atunci, nivelul PIB-ului, a fost o perioadă foarte bună. Dar va trebui să spună ce vrea să facă în viitor. Dacă va comunica cu membrii PSD, probabil că va fi votat de unii. Pentru că, până la urmă, este vorba de apartenență, și oamenii o să simtă chestiunea asta", a explicat Dîncu.

Referitor la Crin Antonescu, Vasile Dîncu a precizat că nu are îndoieli cu privire la sprijinul pe care acesta îl va primi din partea electoratului social-democrat. „Eu, pentru Crin Antonescu, nu am emoții din partea PSD-ului. PSD va vota, o parte importantă. Am emoții pentru electoratul PNL, care nu l-a votat pe Nicolae Ciucă, președintele partidului în acel moment. Și nu era niciun fel de conflict la nivelul partidului, dar mai puțin de jumătate din electoratul liberal l-a votat pe Nicolae Ciucă", a subliniat Dîncu.

În ceea ce privește posibilii candidați cu șanse reale în cursa prezidențială, Vasile Dîncu a indicat patru nume: George Simion, Nicușor Dan, Victor Ponta și Crin Antonescu. "Nu știu care este ordinea, dar cam aceștia sunt. Sunt doi de partid, doi independenți", a concluzionat Dîncu.

George Simion și moștenirea electoratului lui Călin Georgescu

Conform previziunilor făcute de Vasile Dîncu, George Simion și Victor Ponta sunt principalii beneficiari ai electoratului care l-a susținut pe Călin Georgescu. Dîncu a menționat că Simion are șanse mari să intre în turul doi al alegerilor prezidențiale, însă va pierde indiferent de adversar.

„Am văzut sondaje făcute de alții, într-adevăr, care spun că Ponta este al doilea beneficiar de moștenirea lui Georgescu după Simion, evident, care este principalul și ia cea mai mare parte. Simion o să ia, probabil, vreo două treimi (din electoratul lui Călin Georgescu - n.r.) În jur de 30% pentru primul tur, cam asta ar fi. Simion ar putea să fie în finală, însă, probabil că este candidatul fără șanse în turul al doilea. Oricare dintre ceilalți trei, dacă se califică, are mai mari șanse decât Simion. Pe modelul Iliescu-Vadim, chiar dacă s-au mai schimbat lucrurile”, a afirmat Vasile Dîncu.

Crin Antonescu – „ultimul romantic” în politică

Vasile Dîncu a explicat și contextul în care l-a caracterizat pe Crin Antonescu drept „ultimul romantic” din viața politică românească. Potrivit sociologului, această etichetă a fost menită să sublinieze calitățile retorice și sinceritatea fostului lider liberal.

„Crin Antonescu este din partea frumoasă a politicii noastre, când aveam dezbateri politice. Aveam dezbateri în Parlament, aveam dezbateri cu mitinguri electorale. Crin Antonescu era politicianul care mi-a plăcut cel mai mult dintre politicienii opoziției, în sensul prestației publice. Vorbea foarte frumos, avea o retorică bună, gândea bine, pentru că și asta este foarte important, nu ajunge să vorbești. Și, de asemenea, mi se părea sincer, credea în ceea ce spune, chiar dacă, peste câtva timp, nu făcea ce-a spus, asta este altceva. Este și partidul în spate care nu te lasă să faci. Dar mi s-a părut mereu sincer și că își asuma ceea ce spune. Și faptul că n-a fost 10 ani în politică, faptul că nu era pe TikTok, faptul că vorbea despre un stat al normalității, o republică normală, m-a făcut să spun, și cred în continuare, că este ultimul romantic din politică. Am spus-o cu admirație. Am văzut că unii m-au criticat, au zis că este o critică, dar nici vorbă. Era vorba chiar despre faptul că atunci politica mai exista”, a conchis Vasile Dîncu.

