Senatorul PSD Liviu Pop afirma ca are informatii clare ca presedintele Traian Basescu a avut "o intalnire de gradul zero" in luna februarie cu fostul lider PNL Crin Antonescu. Potrivit fostului ministru al Educatiei, in cadrul intalnirii i s-ar fi adus in atentie fostului presedinte liberal situatia presedintelui CJ Cluj, Horea Uioreanu....