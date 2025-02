Antonescu: Basescu este inca presedinte pentru ca Victor Ponta a facut o suma de prostii

Crin Antonescu a afirmat, duminica, la Pitesti, ca Traian Basescu este in continuare presedintele Romaniei fiindca "Victor Ponta a facut o suma de prostii si de lucruri incorecte", liderul liberal invocand pactul de coabitare, numirea sefilor de parchete si decizia CC pe tema cvorumului la referendum.

"Traian Basescu e in continuare presedinte, ba chiar i-a mai crescut cota, pentru ca domnul Ponta a facut o suma de prostii si o suma de lucruri incorecte si domnul Traian Basescu va ramane in aceste conditii presedinte pana in 21 decembrie", a declarat Crin Antonescu duminica, la Pitesti, in discursul sau de la Delegatia Permanenta a PNL Arges.

Crin Antonescu a spus ca unul dintre motivele pentru care Traian Basescu este in continuare presedinte este acela ca Victor Ponta l-a desemnat ministru de interne pe Ioan Rus care, "in momentul in care s-a ajuns la referendum, a refuzat sa tina cont de solicitarile legitime de a reanaliza numarul de alegatori si a comunicat o cifra fantasmagorica".

Antonescu a adaugat ca un alt motiv pentru care Basescu a ramas presedinte este acela ca "s-a intervenit in plan diplomatic in forta in favoarea sa", dar si acela ca "la nivelul Curtii Constitutionale s-a produs acea erata care a schimbat textul de referinta din Legea referendumului in Legea alegerilor prezidentiale si asa s-a reinterpretat cvorumul".

"Domnul Traian Basescu este in continuare presedintele Romaniei pentru ca Victor Ponta, cu aproape cinci milioane de voturi in spate, pe care le-am luat impreuna, a preferat sa semneze un pact de coabitare care sa-l legitimeze pe el ca prim-ministru, si nu voturile pe care noi le-am obtinut de la cetatenii romani", a mai spus Crin Antonescu.

El a adaugat ca un alt motiv pentru care Basescu este presedinte este acela ca premierul Victor Ponta a negociat cu presedintele Basescu numirea sefilor principalelor Parchete. Presedintele PNL a tinut sa sublinieze ca nu a avut si nu are nicio intelegere cu Traian Basescu.

"Am fost, atat in vara lui 2012 cat si in toate celelalte momente - pact de coabitare, cardasia cu procurori, introducerea accizei chiar - am fost pe pozitii foarte ferme, chiar daca aceste pozitii m-au costat din punctul de vedere al imaginii, al complicarii unor relatii diplomatice pe care a durat foarte mult sa le repar, dar le-am reparat" a mai spus Antonescu.

Liderul PNL a participat, duminica, la Pitesti, la sedinta Delegatiei Permanente a PNL Arges. La reuniune, au fost prezenti, de asemenea, Ludovic Orban, Adina Valean, fostul ministru al Economiei Andrei Gerea, precum si lideri liberali din alte judete.

