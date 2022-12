Antonescu: Basescu se crede Napoleon, de cand presedintele incheie acorduri cu FMI?

Liderul PNL, Crin Antonescu, a declarat marti seara ca presedinetele Romaniei, Traian Basescu, se crede Napoleon, pentru ca are impresia ca poate incheia singur un acord cu FMI pentru un nou imprumut.

"Daca nu facem nimic, suntem condamnati. Vedeti de ce nu ne-am dus astazi sa-l mai ascultam? Omul (Traian Basescu - n.red.) vorbeste in afara Constitutiei, se crede Napoleon, de unde pana unde presedintele incheie acorduri cu FMI?", a declarat Crin Antonescu la emisiunea "Subiectiv", moderata de Razvan Dumitrescu, la Antena3.

Crin Antonescu face referire la anuntul lui Traian Basescu de marti din Parlament, cum ca Romania va face un nou imprumut la FMI in 2011.

Cat despre scandalul cu fraudarea legii pensiilor, Antonescu a precizat ca "ceea ce este foarte grav este ca asta fac toti pedelistii, pana in ultima comuna din Romania".

"Noi am actionat...si am vazut ca si colegii de opozitie au actionat, si inainte sa ia amploare mediatica, la momentul respectiv am solicitat suspendarea din functie a lui Anastase, am anuntat grupurile politice din Parlamentul European, am facut sesizare la Curtea Constitutionala", a mai precizat Crin Antonescu.

Ads

Despre raspunsul la aceasta problema pe care l-a dat Basescu, Crin Antonescu crede ca a fost "golanesc".

"Noi arbitram, noi judecam, noi avem puterea, legea pensiilor trebuie sa nu treaca in felul acesta, l-am vazut si pe Basescu un smecher astazi (marti n.r) a avut un raspuns golanesc la aceasta chestiune, cand a fost intrebat", a declarat Antonescu.

Intrebat daca Romania isi merita soarta pentru ca l-a votat pe Traian Basescu, Antonescu a raspuns ca nu crede asta.

"Incerc frustrarea pentru ca multi oameni cu carte s-au lasat pacaliti, nu cred ca poti afirma ca o natiune isi merita soarta, nicio natiune nu merita sa fie atat de prost condusa", a incheiat presedintele PNL.

Ads