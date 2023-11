Schizofrenia USL: Antonescu "hais", Ponta "cea" (Opinii)

Dupa ce Crin Antonescu a explicat ca USL nu mai vrea sa-l suspende pe presedinte, pentru ca a ajuns un mos senil care se plimba cu saniuta - de ca si cum nu am sti ca de acum Guvernul Ponta se va ruga pentru sanatatea lui Traian Basescu si-l va tine cu forta pana la finalul mandatului, liderul PNL a expus pe scurt si adevaratele prioritati ale guvernarii useliste: functionarea perfecta a Guvernului, modernizarea legislatiei legata de regionalizare, mediul de afaceri si administratie publica.

Pe scurt, cam tot ceea ce a promis Traian Basescu in ultimii opt ani si nu a reusit sa faca nici cand a avut puterea toata si controlul deplin asupra institutiilor statului. Promisiuni cat pentru un deceniu.

Altfel, Romania ar trebui sa fie deja cea mai moderna tara din lume, la cate programe de reformare si modernizare au fost afisate de catre fiecare putere in ultimii 10-12 ani. In fine, sa nu mai punem si noi sare pe rana si sa il lasam pe presedinte sa ironizeze in continuare "formidabilul" an 2013 al USL, care va da pe afara de realizari, impliniri si reveniri.

Nu e nici elegant sa critici inainte ca Guvernul sa actioneze si nu e intotdeauna corect nici sa judeci viitorul in functie de prostiile trecutului, mai ales cand ele apartin, totusi, altcuiva. Dar asa cum mosul senil se poate da jos din sanie dupa Craciun si, din doi pasi si trei miscari, poate apasa butonul rosu care sa bage spaima in ministrii Executivului Ponta si-n parlamentarii uselisti, intorcand pe dos fierea celor care au semnat pacea de la Cotroceni, la fel si criza economica poate da peste cap intr-o singura zi intreaga agenda mareata a USL.

Pentru ca sa-ti propui si sa enunti ca ai de gand sa revizuiesti Constitutia, sa reorganizezi Romania din punct de vedere teritorial-administrativ, sa scazi TVA din nou la 19%, sa modernizezi legislatia mediului de afaceri, sa relansezi economia si sa reformezi administratia publica, sa aduci pacea sociala si sa construiesti mai multi kilometri de autostrada decat au reusit toate guvernele de dupa Revolutie, dar in acelasi timp sa pastrezi acordul cu FMI intact in toate punctele care au fost negociate de guvernele precedente cunoscute pentru austeritatea promovata, ba chiar sa subliniezi ca te intereseaza prelungirea lui, si sa anunti scumpiri si reglari ale preturilor la majoritatea taxelor si accizelor, la carburanti, energie electrica si alte asemenea elemente de reactie in lant - inseamna sa ai cel putin personalitate dubla, daca nu suferi de-a dreptul de schizofrenie.

Ori USL pare in acest moment - macar si pornind de la premisele afirmate chiar prin gura liderilor ei - un mamut ce sufera de o tulburare depresiva majora recurenta si discordanta. Ca nu inteleg nici ei despre ce este vorba e normal si de la sine inteles - niciun astfel de bolnav nu isi da seama cat de grava e maladia care a pus stapanire pe mintea sa.

Dar ca refuza orice fel de tratament, sfat sau ajutor, zbatandu-se deja intr-o aroganta infricosatoare, care promite sa devina cronica, asta nu mai e deloc amuzant.