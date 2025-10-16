Antonescu: Nu-l sustinem pe Oprescu la Capitala daca nu-si asuma politic sigla USL

Presedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, sambata, la Mamaia, ca USL nu va sustine candidatura lui Sorin Oprescu pentru un nou mandat la Primaria Capitalei, daca acesta nu-si va asuma sigla social-liberalilor.

"Ceea ce domnul Oprescu doreste, si ceea ce noua ni se pare normal si suntem gata sa sustinem, este conditia sa de independent, in sensul de a nu se incrie in PSD, ca a mai fost, sau in PNL, ceea ce nu-i putem pretinde, pentru ca a declarat ca e un om de stanga. In ce priveste asumarea politica a frontului USL, a aliniamentului politic USL, evident ca e nevoie, daca suntem impreuna", a declarat Antonescu.

Liderul PNL a negat de asemenea ca PNL si PSD si-au impartit deja candidatii la sectoarele Capitalei.

"Stim sigur ca PNL are un primar in sectorul unu. Cred ca sta destul de bine, nu avem inca sondaje. In sectorul 4 Popescu Piedone sta bine. PSD are un primar in 5. Cred ca PNL sta foarte bine in Sectorul 6, in 3, pentru ca in 3, cu Negoita primar in 2009, am avut un scor foarte bun. Sectorul 2 e un sector mai complicat, nu am facut sondajele", a spus Antonescu.

Ads