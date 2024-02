Antonescu: Victoria USL este categorica, PDL trebuie sters de pe harta

Presedintele PNL, Crin Antonescu, este increzator ca USL ca obtine o victorie cateogorica la alegerile din iunie, precizand totodata ca va fi "un vot care sa stearga PDL-ul de pe harta politica a tarii".

"Exista multe judete, peste jumatate judete si municipii ale tarii unde victoria USL este categorica, sa vedem proportiile scorului. Si exista cateva locuri unde batalia este echilibrata, este importanta, este foarte semnificativa, cum ar fi si Prahova, cum ar fi municipiul Ploiesti, cum ar fi Clujul", a spus Antonescu, relateaza Mediafax.

"Trebuie dat un vot care sa stearga PDL de pe harta politica a Romaniei", a adaugat liderul liberal, in fata a peste 700 de membri si simpatizati USL reuniti la Campina.

Co-presedintele USL sustine ca, schimbandu-si culoarea, PDL se "autosterge" de pe lista partidelor, iar romanii trebuie sa le dea "nota de plata" democrat-liberalilor care "se vopsesc ca o cioara hoata la momentul alegerilor".

"Cine fuge azi de nu mai vezi portocaliu, de nu mai vezi PDL? (...) Cei care au mintit cel mai mult in aceasta tara, cei care au furat cel mai mult in aceasta tara, cei care ne-au calcat demnitatea in picioare cel mai mult in aceasta tara: Basescu, Anastase, Boc si clica lor, partidul zis democrat-liberal.

Si daca ei se vopsesc ca o cioara hoata la momentul alegerilor, se autosterg de pe lista partidelor, isi neaga culoarea, isi neaga numele, atunci ce mai e democratic si ce e extremist? Sa le dam nota de plata: afara din politica Romaniei", a adaugat Antonescu, citat de Agepres.

Liderul liberal a subliniat ca PSD si PNL nu au fugit din fata alegatorilor, in timp ce democrat-liberalii si-au schimbat numele si identitatea "ca un talhar".

"Trebuie sa aratam odata pentru totdeauna ca sa ne intre noua in cap, ca sa le intre celor care vor veni dupa noi, ca nu iti poti bate joc de oamenii care ti-au dat votul si care ti-au platit impozite incercand la urma sa ii pacalesti schimbandu-ti numele, schimbandu-ti identitatea, ca un talhar. Nu au ce cauta in politica travestitii. In politica au dreptul sa fie sustinuti de dumneavoastra numai cei care spun limpede asta sunt, asa ma cheama, asta vreau", a conchis Antonescu.