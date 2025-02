Din ce bani a trăit Crin Antonescu în ultimii zece ani și cum comentează posibilitatea de a beneficia de o pensie specială: „Nu eu am inventat-o”

Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a fost întrebat miercuri, 5 februarie, în cadrul unei emisiuni la Europa FM, din ce bani a trăit în ultimii zece ani. Fostul președinte al PNL a explicat că, după retragerea din Parlament în 2016, a supraviețuit financiar din economiile personale și, în principal, din veniturile soției sale.

Întrebat dacă a contribuit la sistemul de asigurări sociale în această perioadă, Antonescu a răspuns: „Păi de ce să plătesc C.A.S.?”. Ascultătorul l-a întrebat de ce ar trebui românii să plătească taxe pentru ca el să primească o pensie specială.

„Uitați-vă ce se întâmplă cu pensia specială. N-am inventat-o eu. Eu mi-am făcut dosarul de pensionare, nu specială. Am împlinit vârsta de pensionare, 65 de ani. Am acest dosar, nu am depus cererea pentru pensia socială. Nu este exclus pentru pensia specială, nu socială. Nu este exclus să o fac. Sunt niște prevederi în vigoare. O să vedem, dar deocamdată nu îmi plătește nimeni nicio pensie specială și deci nu avem de ce discuta subiectul ăsta”, a răspuns Antonescu.

În ceea ce privește sistemul de pensii speciale, Antonescu a reiterat poziția sa mai veche, susținând că demnitarii ar trebui să beneficieze de salarii mai mari în timpul mandatului, în locul unor pensii speciale.

„Am o părere pe care am mai spus-o de pe când existau. Eu nu am înțeles de când a început această istorie, de ce trebuie să se formuleze în felul acesta cu pensii speciale, nici pentru parlamentari, nici pentru alte categorii. Am spus că este mai corect să le dai un venit mai mare parlamentarilor, demnitarilor. E totuși caraghios de pildă faptul că primul ministru sau președintele sau ministrul de Interne, să spunem, ministrul de Interne cred că are cel mai mic salariu din toți oamenii care sunt în minister acolo, apropo de sporuri, de speciale, de nu știu ce. Un venit mai mare, o indemnizație... mai mare parlamentarilor și nu pensie specială. Contribuții normale, ca orice alt cetățean, asta e poziția corectă din punctul meu de vedere. Dar știți că în fundătura asta s-a intrat și s-a ajuns tot la Curtea Constituțională”, a mai adăugat Antonescu.

