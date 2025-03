Ce va face Crin Antonescu cu Justiția?

În timp ce întreaga scenă politică este în fierbere, în așteptarea unui posibil anunț în privința candidaturii la alegerile prezidențiale, din partea președintelui interimar al României, Ilie Bolojan, scenariu care ar încurca toate planurile și strategiile atât în rândul coaliției de guvernare, cât și în rândul opoziției parlamentare, un sondaj de opinie realizat de ”Verifield” încearcă să-l poziționeze pe Crin Antonescu drept candidatul cu cele mai mari șanse de a ajunge în turul al doilea și de a-l învinge pe Călin Georgescu.

În favoarea candidaturii lui Bolojan s-a pronunțat și Valeriu Stoica, fost președinte al PNL și unul dintre ideologii partidului, care a declarat recent că singura soluție pentru ”situația gravă” în care este România e ”un gest de generozitate și patriotism din partea lui Crin Antonescu”. Potrivit lui Stoica, recunoscut ca fiind un iscusit strateg, Antonescu ”e în pierdere de viteză”, fapt confirmat și de scorul extrem de slab obținut în sondajul Verifield, de numai 18%, iar soluția avansată de acesta ar fi ca fostul lider al PNL să nu candideze la aceste alegeri, astfel încât Ilie Bolojan să intre în cursă din partea coaliției PSD-PNL.

Că scenariul candidaturii lui Ilie Bolojan, care este susținut atât de foarte mulți analiști, cât și de președintele USR, Elena Lasconi, care a și declarat că ar fi dispusă să se retragă din cursa prezidențială în favoarea acestuia, a stârnit și stârnește în continuare foarte multă iritare în rândul liderilor din Aleea Modrogan, o dovedește și postarea extrem de nervoasă de pe pagina oficială de Facebook a PNL, în care se precizează că ”Singurul candidat pentru care #PNL a strâns și încă mai strânge semnături de susținere pentru alegerile prezidențiale este candidatul alianței "România, Înainte". Restul sunt povești”.

Tot o ”poveste” pare a fi și viziunea lui Antonescu despre România. Chiar dacă până în acest moment nu se cunosc foarte multe date despre programul politic al candidatului Crin Antonescu, din fericire, alți colegi de partid au vorbit despre planurile acestuia, în scenariul în care ar ajunge să fie ales în funcția de președinte al României. Astfel, potrivit senatorului Virgil Guran ”Crin Antonescu ar putea să fie, dacă va ieși, primul președinte în România care poate să aducă un pic de liniște, de echilibru între Parlament, Guvern, justiție, toate forțele democratice din România”. Cu alte cuvinte, Antonescu va continua ceea ce se întâmplă deja de cinci ani în România, de când Klaus Iohannis și-a abandonat rolul de președinte și a intrat în cel de turist. Adică, liniște totală. Mai ales în justiție.

Tot liniște în justiție își vor dori și foarte mulți liderii de top ai PNL, alături de care candidatul Antonescu a defilat până acum în campanie. Hubert Thuma, președinte PNL Ilfov și vicepreședinte al partidului, cel care a și ieșit la rampă cu o declarație fermă de excludere a candidaturii lui Bolojan, a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare pentru fapte de corupție. În 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe Thuma, pe atunci deputat PNL, la o pedeapsă de ”6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influentei sau a autorității de către o persoana cu funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”, ICCJ stabilind suspendarea pedepsei de închisoare „pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni”.

Cu siguranță, tot pentru un ”pic de liniște” în justiție vor milita și liberalii Mihai Chirică, primarul Iașiului, care a fost trimis în judecată în trei dosare penale, fiind cercetat pentru diverse fapte de corupție, dar și Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, trimis, la rândul lui, în judecată de DNA în dosarul „Tabla” pentru luare de mită, fiind acuzat de procurori că a cerut șpagă tablă în valoare de aproape 100.000 lei, ambii fiind doi lideri extrem de importanți ai Partidului Național Liberal, alături de care Crin Antonescu și-a prezentat proiectul prezidențial "România Înainte".

Liniștea în justiție a fost instituită deja tot de către liberali, cu ajutorul, evident, al colegilor social-democrați, prin celebrele legi adoptate în toamna anului 2022, care au vulnerabilizat întreg sistemul judiciar, aducând-i pe magistrați sub controlul total al politicului. Așa se face că, aproape nimic nu mai mișcă în justiție dacă nu e ”binecuvântare” de la partid. Desigur, România a scăpat de ”jugul” MCV, însă prețul plătit a fost unul extrem de mare, cu consecințe drastice care se vor întinde pe foarte mulți ani de acum înainte.

Că liberalii au greșit-o grav cu justiția o spun chiar specialiștii din cadrul celebrei Comisii de la Veneția, care au spulberat proiectele promovate de aceștia, între recomandările de care ar fi trebuit să țină cont ministrul liberal al Justiției, dar nu a făcut-o, fiind cele referitoare la necesitatea selecției prin concurs și pentru adjuncți, nu doar pentru președinții instanțelor și ai parchetelor, ca numirea procurorilor de rang înalt, inclusiv a procurorului general, precum și procurorului-șef al DNA și DIICOT și adjuncții acestora să fie făcută pentru o perioadă mai lungă de timp și fără posibilitatea de reînnoire, că CSM-ul ar fi trebuit să primească un rol mai mare în procedura de numire a procurorilor-șefi sau faptul că procurorul general nu ar trebui să poată ocoli ierarhia procurorilor atunci când constată că măsurile de urmărire penală sunt ilegale sau nefondate. Recomandări aruncate de ministrul Justiției direct la coșul de gunoi.

Cum va jongla candidatul Antonescu, dacă va ajunge pe scaunul de la Cotroceni, între deficiențele grave cu care se confruntă astăzi justiția din România, și interesele liderilor liberali care se află deja în vizorul procurorilor, și care își vor dori, cu siguranță, ca justiția să fie menținută sub bocancul politicului, este suficient să privim la anturajul ”select” pe care și l-a ales în această campanie electorală. Un lucru este cert. Justiția va rămâne în mâinile celor care își doresc ”un pic de liniște”.

Raluca Boboc este licentiata in Stiinte Politice si a absolvit masterul de Politica Europeana si Romaneasca al Facultatii de Stiinte Politice (Universitatea din Bucuresti), Institutul de Cercetari Politice, iar din anul 2007 lucreaza in domeniul analizei si consultantei politice.

