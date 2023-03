Crina Abrudan a plecat cu scandal de la Survivor: ”Nu ți-am făcut absolut nimic să te porți ca și cu un jeg”

Fosta prezentatoare a știrilor sportive Crina Abrudan (45 de ani) a fost eliminată din emisiunea Survivor, difuzată de Pro TV, nu înainte ca aceasta să se certe violent cu o colegă de echipă, Bianca Patrichi.

Crina Abrudan a fost alegerea publicului pentru a părăsi echipa ”Faimoșilor”, în pericol de eliminare mai aflându-se Carmen Grebenișan, Ada Dumitru și DOC.

„Domnul Dan, nu am niciun regret, nici că am venit, nici că plec. Am venit aici strict pentru mine. Nu am venit nici pentru mama, nici pentru soțul meu, nici pentru altcineva, nu am venit să demonstrez ceva, cuiva, pentru că lucrurile demonstrative în viață nu prea ies. Am venit pentru mine pentru că urmăream formatul de mult și îmi doream să ajung aici”, a precizat Crina Abrudan după ce a aflat că trebuie să se întoarcă acasă.

„Nu știu dacă este devreme că plec, dacă mai trebuia să stau sau nu mai trebuia să stau, asta doar universul știe. Și sunt convinsă că a decis ceea ce este pentru mine. Dacă ies în acest moment de aici, înseamnă că atât mi-a fost mie benefic și util să stau în această competiție”, a mai spus ea.

De când a intrat în echipa ”Faimoșilor”, Crina Abrudan a fost în centrul a numeroase conflicte, inclusiv cu coechipierii.

„Pentru mine, ești o dezamăgire”, i-a transmis fosta prezentatoare de știri dansatoarei și coregrafei Bianca Patrichi.

Apoi, în momentul în care Crina a încercat să se apropie de Bianca, aceasta din urmă a răbufnit: „Nu mă mângâia, te rog frumos, pe cap așa pentru că nu ți-am făcut absolut nimic să te porți ca și cu un jeg”.

