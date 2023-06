Problema intimă care o deranjează pe fosta prezentatoare Crina Abrudan: „Nu-mi place să mă întrebe lumea”

Crina Abrudan (45 de ani), fosta prezentatoare care a revenit recent în țară după participarea la emisiunea Survivor, a oferit un interviu pentru Unica, în care a vorbit despre subiectul delicat legat de faptul că nu are copii.

Crina Abrudan e căsătorită cu fostul fotbalist Gabi Popescu, membru al Generației de Aur, cu care are o relație de 15 ani, însă cei doi n-au devenit, deocamdată, părinți.

„Nu-mi place să mă întrebe lumea de ce nu am un copil și dacă îmi doresc să am un copil și de ce nu am făcut un copil și așa mai departe. Este un subiect pe care nu vreau să-l abordez pentru că este foarte sensibil.

În primul rând consider că este o problemă, e un subiect delicat și foarte personal, adică e un subiect pe care trebuie să-l discute oamenii ăia doi ei între ei, nu cu mama, nu cu tata, nu cu frate, nu cu soră și nu cu publicul, și cu lumea.

Iar în ultima vreme am văzut că este un subiect atât de sensibil încât orice răspuns ai da la această întrebare sigur se găsește cineva care să te jignească, să te înțepe, care să te judece și atunci e mai bine să nu abordez acest subiect, pentru că e mai bine să fiu eu liniștită și să nu mă supere nimeni și nimic” a declarat Crina Abrudan la FRESH by UNICA.