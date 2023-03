Scandalul momentului la Survivor. Zmărăndescu, despre Crina Abrudan: ”Eu nu am trăit cu un prompter în față”

Emisiunea de luni, 6 martie, a concursului ”Survivor”, difuzat de Pro TV, a consemnat o discuție aprinsă în echipa ”Faimoșilor”, între luptătorul de MMA Mihai Zmărăndescu, fiul lui Cătălin Zmărăndescu, și Crina Abrudan, fostă prezentatoare a știrilor sportive.

Crina Abrudan a fost nominalizată pentru eliminare de echipa sa, drept pentru care l-a criticat pe Mihai Zmarandescu, care n-a rămas dator.

„Domnu’ Dan, eram sigur că ea nu va putea să doarmă în noaptea asta pentru că am votat-o eu. Votul meu nu a fost sportiv, cum spune ea, ci a fost social. Pentru că ea, de când a venit aici, a intrat în toate certurile, iar pe mine mă deranjează și mă bruiază psihic chestia asta. A intrat până și într-o ceartă cu mine, spunându-mi că ar fi vrut ca acele vorbe să fie ale mele, nu ale lui Kamara.

Crina, țin să menționez că, spre deosebire de tine, eu nu am trăit cu un prompter în față, care să-mi spună cum și ce să vorbesc. Așa că nici acum nu am trăit cu un prompter în față, care să-mi spună să te votez”, a spus Mihai Zmărăndescu.

„Am considerat că tonul cu care mi-a vorbit Mihai atunci a fost unul obraznic, pentru că mi-a spus și citez: ”Cine ești tu, nevastă-mea, ca să te intereseze dacă am mâncat?! Ce, îmi dădeai tu de mâncare dacă nu am mâncat?!”. În al doilea rând, nu știu în ce certuri și scandaluri am fost implicată, în afară de o ceartă cu Kamara. Și Kamara poate confirma că ne-am dat mâna a doua zi. În al treilea rând, pentru cultura generală a lui Mihai, nu am trăit cu un prompter în față”, a răspus Crina Abrudan.

