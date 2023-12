De ce a plâns una dintre vedetele naționalei de handbal a României la interviu

Nationala de handbal a fost eliminata de la Mondiale Foto: Facebook/ FRH - Federatia Romana de Handbal Official

Deși a învins Polonia în ultimul meci din grupa principală de la Campionatul Mondial, România a părăsit competiția și a ratat și șansa de a lupta în turneul preolimpic pentru calificarea la JO de la Paris 2024.

La conferința de presă de după meci, Crina Pintea și-a găsit cu greu cuvintele, fiind vizibil afectată. Pivotul de la CSM București s-a abținut cu greu să nu plângă în hohote, dar a vărsat câteva lacrimi în timpul discursului său, unul extrem de emoționant.

"Sunt mândră de felul cum ne-am luptat în aceste două meciuri, cu Japonia și cu Polonia. Sunt mândră de felul în care ne-am luptat și cu Germania, cred că puțină luciditate și astăzi eram acolo unde cred că eu că ne-ar fi fost locul. A mai trecut un an și simțim foarte multă durere chiar dacă cumva se vede altceva. Toate suntem aici pentru că iubim sportul ăsta și că punem foarte mult suflet în ceea ce facem. Cred că toate, de la cea mai mică la cea mai mare, ne-am dorit foarte mult să intrăm în primele 8 și să avem parte de un turneu preolimpic.

Este visul fiecărui sportiv, asta mi-am dorit de când am făcut eu primii pași în handbal la echipa națională. Am zis cumva la 22 de ani că e timp, au trecut vreo 11 ani de atunci și se pare că timpul nu mai e de partea noastră. Ne doare pe toate și ce pot să spun este că îmi doresc ca fiecare de acum încolo să muncească pentru visul lui și să profite la maxim dacă are o șansă, pentru că timpul trece și nu se mai întoarce", a spus Pintea, conform Fanatik.

Crina Pintea va împlini în aprilie 34 de ani, astfel că visul său de a juca la Jocurile Olimpice are șanse mici să i se mai îndeplinească. La Rio 2016, când România a fost prezentă ultima dată pe scena olimpică, pivotul nu a făcut parte din lot.

