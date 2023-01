Crina Pintea: "Eram privită ca o ciudățenie" Handbalista a fost distrusă psihic de Tadici VIDEO

Handbalista română de 32 de ani a trecut prin momente extrem de dificile din cauza staturii sale, dar și relația cu antrenorul Gheorghe Tadici a afectat-o foarte mult.

Crina Pintea (32 de ani) este pivotul echipei naționale și al celor de la CSM București. Handbalista născută la Podu Turcului (județul Bacău) a semnat primul contract de hadbalistă profesionistă cu HC Zalău la 19 ani.

Cel care i-a întins o mână a fost antrenorul Gheorghe Tadici, însă tot acesta a distrus-o psihic din cauza stilului său de a jigni jucătoarele.

"Am fost în depresie. Aveam momente în care nu voiam să mă ridic din pat. Nu aveam chef de nimic. Plângeam mult! Plâns până la epuizare! Plâns fără niciun motiv! Mă trezeam cu frică și nu știam de ce. Toate lucrurile astea la un loc și o perioada lungă. 6 ani... Foarte des. Asta am trăit! După ce am plecat a început adevărata luptă cu mine. A trebuit să mă vindec și am apelat la ajutor de specialitate timp de peste un an.

Rana jignirilor lui Gheorghe Tadici nu se va vindeca niciodată! Doar o accept. Puteam să mă las de multe ori și am vrut să o fac. Era atât de important pentru mine încât a fost dominantă dorința de a continua. Pentru mine a fost înger și demon pentru că el este omul care mi-a dat șansa să fac handbal. Foarte multe fete au rezonat cu ce am spus despre Tadici și au trâit ce am povestit. Mi-a fost foarte greu să iert", a spus Crina Pintea în podcastul Geaninei Iacob.

Crina Pintea și-a amintit și de momentele în care lumea se uita ciudat la ea întrucât era mai înaltă și mai bine făcută decât celealte fete.

"Am fost privită ca o ciudățenie. Mi-a fost rușine să ies în lume pentru că sunt înaltă și lumea se uita cumva la mine. Oamenii mă tratau cumva și mi-a fost rușine! Simțeam că ce caut eu în lumea asta. Mi-a fost rușine că port prea mult la pantof. Îmi venea să-mi ascund picioarele", a mai declarat ea.

