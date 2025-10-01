Președintele retrimite în Parlament legea ce ar fi amânat creșterea impozitului pentru veniturile din criptomonede: ”România are nevoie de reguli clare, nu de excepții introduse pe fugă”

Autor: Eugen Porojan
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 15:52
Președintele retrimite în Parlament legea ce ar fi amânat creșterea impozitului pentru veniturile din criptomonede: "România are nevoie de reguli clare, nu de excepții introduse pe fugă"
Președintele Nicușor Dan retrimite în Parlament legea

Președintele Nicușor Dan a retrimis în Parlament legea care ar fi scutit temporar impozitarea cu 16% a veniturilor din tranzacții cu criptomonede. Șeful statului a explicat miercuri, 1 octombrie, că măsura nu este corectă și că astfel de câștiguri ar trebui impozitate cu rata crescută de la 10% la 16% de către Guvernul Bolojan.

„Am trimis înapoi Parlamentului o lege care ar fi anulat una dintre măsurile fiscale luate recent de Guvern pentru a reduce deficitul bugetar. În ultimele luni, statul român a făcut eforturi mari pentru a echilibra bugetul: s-au eliminat facilități fiscale, s-au introdus impozite suplimentare acolo unde era nevoie, și s-au cerut eforturi reale din partea cetățenilor și companiilor”, a transmis președintele României, Nicușor Dan, pe Facebook.

Președintele a explicat că scutirea temporară a acestor venituri vine chiar în perioada în care sistemul fiscal trece prin modificări pentru a deveni mai echitabil.

„Una dintre aceste măsuri a fost majorarea impozitului de la 10% la 16% pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede. Legea care a ajuns recent la promulgare introducea, printr-un amendament adus în Cameră decizională, o scutire temporară pentru aceste venituri, exact în perioada în care ne străduim să facem sistemul fiscal mai echitabil și sustenabil”, spune președintele Nicușor Dan.

„Am cerut reexaminarea legii tocmai pentru că nu e corect ca, în timp ce majoritatea cetățenilor plătesc taxe, anumite câștiguri, unele dintre ele foarte mari, să fie tratate preferențial, cu atât mai mult fără o analiză clară a impactului bugetar și fără o viziune coerentă asupra politicii fiscale”, a explicat șeful statului.

Excepțiile „introduse pe fugă” nu-și au locul în acest moment dificil pentru economia României, spune el.

„România are nevoie acum de reguli clare, stabile și corecte, nu de excepții introduse pe fugă, care subminează efortul general de redresare economică”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan, despre rectificarea bugetară: "Va asigura funcționarea statului în mod normal"
Nicușor Dan, despre rectificarea bugetară: ”Va asigura funcționarea statului în mod normal”
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 28 septembrie, că rectificarea bugetară așteptată săptămâna viitoare va fi o rectificare care să asigure funcționarea statului în mod...
Nicușor Dan critică prețurile mari la energie plătite de români: "Mecanismele pieței sunt gestionate de ANRE, care nu-și face treaba"
Nicușor Dan critică prețurile mari la energie plătite de români: ”Mecanismele pieței sunt gestionate de ANRE, care nu-și face treaba”
Președintele Nicușor Dan a discutat joi, 25 septembrie, prețurile la energie prea mari plătite de români. Șeful statului consideră că Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul...
