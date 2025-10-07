Am descoperit oare următorul Chainlink? Deținătorii de LINK adaugă XYZVerse în portofoliile lor

Un nou token, XYZVerse, începe să apară tot mai des în portofoliile deținătorilor importanți de LINK. Se întreabă mulți: ar putea fi următoarea poveste de succes? Toate privirile sunt ațintite asupra felului în care această tendință se dezvoltă și ce ar putea însemna pentru investitori.

Chainlink (LINK)

Chainlink a câștigat 1,88% în ultima săptămână, oscilând între 20,91 și 23,12. Pe parcursul lunii, mișcarea îl lasă aproape neschimbat, cu o scădere de 0,89%. Totuși, graficul pe șase luni rămâne solid, cu o creștere de 102,15%. Taurii încă nu au cedat câștigurile obținute în raliul din toamnă, însă energia nouă întârzie să apară.

Prețul se menține aproape de media pe 10 zile, la 21,91, și ușor sub media pe 100 de zile, la 22,34, indicând un echilibru între cumpărători și vânzători. Indicatorii tehnici confirmă această indecizie: RSI la 48,88 și stochastic la 50,93 rămân aproape de zona neutră, iar un MACD ușor negativ arată că presiunea trendului este slabă.

Dacă traderii ridică LINK peste 24,24, o spargere spre 26,44 ar putea aduce un plus de aproximativ 15% față de nivelul actual. Dacă nu reușește să treacă acest prag, prețul ar putea coborî din nou spre suportul de 19,82 (circa 9% mai jos), cu un risc și mai mare la 17,61 (aproape 19% sub nivelul actual). Având în vedere semnalele neutre, șansele par să indice o evoluție laterală înainte de o mișcare decisivă.

Cererea pentru $XYZ explodează: capitalizarea atinge pragul de 15 milioane $

XYZVerse ($XYZ), recent recunoscut drept cel mai bun nou proiect meme, atrage atenția datorită conceptului său inedit. Este primul meme coin care combină adrenalina sporturilor cu inovația web3.

Spre deosebire de monedele meme obișnuite, XYZVerse oferă utilitate reală și o foaie de parcurs clară pentru dezvoltare pe termen lung. Proiectul intenționează să lanseze produse gamificate și să stabilească parteneriate cu echipe și platforme sportive majore.

Un moment notabil: XYZVerse și-a îndeplinit una dintre ținte mai devreme decât era planificat, prin parteneriatul cu bookmaker.XYZ, primul cazinou și sportsbook complet descentralizat, on-chain. În plus, deținătorii de $XYZ primesc beneficii exclusive la primul pariu.

.Airdropuri, recompense și multe altele – intră în XYZVerse pentru a debloca toate beneficiile.

Dinamica prețului și planuri de listare

În faza de presale, tokenul $XYZ a crescut constant. De la lansare, prețul a urcat de la 0,0001 $ la 0,0055 $, iar următoarea etapă îl va duce la 0,0056 $. Prețul anticipat de listare, de 0,10 $, va fi aplicat pe burse CEX și DEX de top.

Dacă proiectul atinge capitalizarea necesară, listarea la 0,10 $ ar putea aduce până la 1.000x profit pentru investitorii timpurii.

Până acum s-au strâns peste 15 milioane $, iar presale-ul se apropie rapid de noul prag de 20 de milioane $. Ritmul alert sugerează o cerere puternică, atât din partea investitorilor de retail, cât și a celor instituționali.

Campionii sunt recompensați

În XYZVerse, comunitatea ia deciziile. Contribuitorii activi sunt răsplătiți cu airdrop-uri de tokenuri XYZ pentru implicarea lor. Este un joc unde cei mai pasionați membri au șansa să câștige cel mai mult.

Drumul spre victorie

Cu tokenomics solid, listări strategice pe CEX și DEX și arderi constante de tokenuri, $XYZ este construit pentru un parcurs de campionat. Fiecare etapă este gândită pentru a-i consolida prețul și pentru a strânge o comunitate de susținători care cred că acesta este începutul unei povești legendare.

Concluzie

LINK rămâne solid, dar primul memecoin dedicat sporturilor, XYZVerse (XYZ), reunește fanii și vizează câștiguri care ar putea eclipsa PEPE și MOG, prin road map-ul GameFi, recompensele comunității și elanul presale-ului timpuriu.

Pentru mai multe informații despre XYZVerse (XYZ), vizitați:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse, https://x.com/xyz_verse

