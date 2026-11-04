Un interviu fals de angajare a dus la un furt de 6,3 miliarde de dolari. Cum au fost păcăliți angajații unei mari companii

Un interviu de angajare pentru un post care nu exista a fost folosit de hackeri pentru a pregăti un furt de 6,3 miliarde de dolari în criptomonede. Victima a fost Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, ai cărei angajați au fost păcăliți să descarce programe infectate.

Atacul a avut loc pe 29 octombrie, însă pregătirile începuseră încă din iunie. Potrivit raportului publicat de Binance, un angajat a descărcat atunci un program modificat de hackeri, promovat printr-o reclamă care îl făcea să apară în rezultatele căutărilor înaintea versiunii originale.

Compania a identificat ulterior problema și a înlocuit calculatorul afectat, dar atacatorii obținuseră deja informații despre angajații care gestionau portofelele digitale.

În septembrie, un alt inginer software a participat la un proces de recrutare pentru o companie fictivă. Acesta a avut inclusiv o întâlnire video cu presupusul director general, după care a descărcat pe calculator fișiere care conțineau cod periculos.

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Cum au reușit hackerii să fure miliarde de dolari în doar câteva minute

Pe 20 octombrie, atacatorii au folosit calculatorul compromis și un instrument intern de inteligență artificială pentru a obține acces la sistemele altor doi angajați Binance. Nouă zile mai târziu, au declanșat furtul folosind unul dintre calculatoare și date de autentificare sustrase.

În numai patru minute, hackerii au transferat 233,46 milioane de XRP din cinci portofele digitale conectate la internet. Au urmat și alte retrageri de criptomonede, inclusiv bitcoin.

Deși Binance a detectat transferurile suspecte și a început blocarea retragerilor, atacatorii au continuat să scoată fonduri timp de aproape patru ore. Compania a reușit să înghețe active în valoare de aproximativ 2,85 miliarde de dolari.

FBI a atribuit atacul unui grup de hackeri nord-coreeni, acuzație respinsă de Coreea de Nord. Binance susține că a blocat deja 57 de posibile amenințări asociate acestei țări în 2026.

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Platforma și-a cerut scuze și a anunțat că va restitui integral fondurile pierdute de clienții afectați. De asemenea, intenționează să investească mai mult în sisteme de securitate bazate pe inteligență artificială.

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