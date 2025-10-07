Cea mai bună criptomonedă de cumpărat acum este XYZVerse, după ce a depășit XRP în topurile cripto în trend

Această ascensiune neașteptată a atras multă atenție și a stârnit dezbateri în grupurile de trading. Mulți se întreabă acum dacă XYZVerse are ceea ce îi trebuie pentru a rămâne în centrul atenției. Detalii cheie despre această creștere bruscă și opinii de experți vor fi prezentate în acest raport.

XRP: Ripple-ul digital rapid care face valuri în noul val cripto

XRP a fost creat de Jed McCaleb, Arthur Britto și David Schwartz în 2012. Funcționează pe XRP Ledger, un registru public la care oricine are acces. Tranzacțiile se finalizează în câteva secunde și costă aproape nimic. Nicio autoritate nu îl controlează, astfel încât plățile nu pot fi anulate sau blocate. Oferta inițială a fost de 100 de miliarde de monede, dintre care 80 de miliarde au mers către Ripple pentru a sprijini creșterea rețelei. Ripple a blocat cea mai mare parte a acestora în „seifuri” temporizate, eliberând doar câte puțin în fiecare lună. Numele vine de la „ripple credits”, făcând aluzie la obiectivul său de a mișca orice bani, oriunde, asemenea valurilor pe un iaz.

În prezent, piața caută metode rapide și ieftine de a transfera valoare. Bitcoin este celebru, dar lent, iar taxele cresc atunci când traficul se intensifică. Noi vedete precum Solana și Stellar promit viteză, dar XRP continuă să iasă în evidență prin istoricul său lung și costurile reduse. Băncile mari îl testează pentru plăți internaționale, iar utilizatorii nici măcar nu au nevoie de cont bancar pentru a-l folosi. Dacă entuziasmul revine după ultima corecție de preț, monedele cu utilitate reală ar putea fi primele care strălucesc. XRP bifează acest criteriu. Oferta fixă și planul de eliberare graduală pot atrage cumpărători care apreciază regulile clare.

Ads

Memecoin-ul subevaluat $XYZ se pregătește de listarea pe un CEX major

XYZVerse ($XYZ) este memecoin-ul care a atras titlurile cu promisiunea sa ambițioasă de a urca de la $0,0001 la $0,1 în faza de presale.

Până acum, a parcurs jumătate din drum, strângând peste 15 milioane de dolari, iar prețul actual al tokenului $XYZ este de $0,0055.

În următoarea etapă de presale, valoarea tokenului $XYZ va crește la $0,0056, oferind investitorilor timpurii șansa de a obține un discount mai mare.

După presale, $XYZ va fi listat pe exchange-uri centralizate și descentralizate majore.

.Airdropuri, recompense și multe altele — intră în XYZVerse și descoperă toate beneficiile.

Născut pentru luptători, construit pentru campioni

Ads

XYZVerse construiește o comunitate pentru cei însetați de profituri mari în cripto — neobosiți, ambițioși, cei care țintesc dominația. Este o monedă pentru adevărații luptători — o mentalitate care rezonează cu sportivii și fanii sportului. $XYZ este tokenul pentru cei care caută adrenalina următorului mare memecoin.

Povestea se învârte în jurul lui XYZepe — un luptător în arena memecoin, care încearcă să urce în topurile CoinMarketCap. Va deveni următorul DOGE sau SHIB? Doar timpul va decide.

Comunitatea pe primul loc

În XYZVerse, comunitatea deține controlul. Participanții activi câștigă recompense consistente, iar echipa a alocat un masiv 10% din oferta totală de tokenuri — aproximativ 10 miliarde $XYZ — pentru airdropuri, unul dintre cele mai mari procente din istorie.

Susținut de tokenomics solid, listări strategice pe CEX și DEX și arderi regulate de tokenuri, $XYZ este construit pentru o cursă de campionat. Fiecare mișcare este gândită pentru a crește momentum-ul, a impulsiona prețul și a mobiliza o comunitate loială care știe că acesta ar putea fi începutul a ceva legendar.

Concluzie

XRP rămâne solid, dar primul memecoin dedicat sportului — XYZVerse — unește fanii, vizează salturi de tip PEPE și MOG, răsplătește susținătorii timpurii și luminează acum bull run-ul din 2025.

Poți găsi mai multe informații despre XYZVerse (XYZ) aici https://xyzverse.io/

Ads