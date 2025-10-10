De ce este cripto în scădere astăzi? Declarațiile prudente ale Rezervei Federale trimit Bitcoin și Ethereum în declin; lichidările depășesc 380 milioane de dolari

Bitcoin și Ethereum au scăzut brusc după comentariile recente ale Rezervei Federale a SUA. Mulți traderi au fost luați prin surprindere de aceste declarații, ceea ce a dus la scăderi și mai mari ale prețurilor. Drept urmare, sume uriașe au fost șterse prin lichidări. Ce s-a întâmplat exact și ce înseamnă acest lucru pentru cele mai mari monede digitale?

Bitcoin (BTC)

Sursa: TradingView

Bitcoin a oscilat între 114810 și 128022 săptămâna aceasta, adăugând 2,46%. Luna arată o creștere mai solidă de 8,39%, în timp ce graficul pe șase luni indică un avans consistent de 45,70%. Totuși, media pe 10 zile a alunecat sub media pe 100 de zile, iar indicele de forță stă la 38,79, semnalând prudență din partea cumpărătorilor.

În prezent, moneda se tranzacționează nu departe de prima rezistență la 133042. O străpungere a acestui nivel ar deschide drumul spre 146254, adică aproximativ +9% și apoi aproape +20% față de nivelul actual, situat în jur de 122000. Momentum-ul rămâne slab, dar trendul ascendent general din primăvară menține perspectiva pe termen lung pozitivă, atâta timp cât suportul rezistă.

Pe de altă parte, eșecul de a depăși 133042 ar putea invita la o scădere spre 106619, cu aproximativ -13%. O corecție mai adâncă spre 93408 ar șterge aproape jumătate din avansul de șase luni, cu o scădere de -23%. Traderii urmăresc dacă mișcările zilnice următoare vor confirma o revenire de pe nivelurile actuale sau o nouă testare a pragurilor inferioare.

Predicția de preț pentru XYZVerse ($XYZ): Este posibil un salt de 30x?

XYZVerse a intrat pe piața meme coin într-un moment în care tokenurile conduse de comunități continuă să domine tranzacțiile speculative. Ascensiunea monedelor precum PEPE, Dogwifhat și Bonk demonstrează că brandingul puternic, marketingul viral și implicarea comunității pot aduce câștiguri masive.

Sentimentul general al pieței joacă și el un rol-cheie în potențialul XYZVerse. Odată cu apropierea altcoin season, monedele cu capitalizare mai mică atrag tot mai mult interes. Având în vedere că XYZVerse este încă în presale, ar putea profita de acest val dacă obține listări strategice pe burse și menține hype-ul comunitar după lansare.

Factorul decisiv: Liga CS2 XYZVerse

Spre deosebire de majoritatea meme tokenurilor, care se bazează doar pe buzz-ul din social media, XYZVerse construiește tracțiune reală prin fuziunea dintre cultura sportivă, esports și participarea cripto.

Nou-anunțata XYZVerse CS2 League vine cu un fond de premii de 5,5 milioane $XYZ și va include echipe formate din KOL-uri, fondatori de proiecte și membri ai comunității selectați prin loterie.

Fanii vor putea participa cu un Access Pass de 100 USDT, care deblochează votul pe hărți, predicții de câștigători, colecționabile exclusive și chiar șansa de a intra în meci ca jucător. Cu peste 1 milion de spectatori așteptați, CS2 League ar putea oferi XYZVerse o vizibilitate masivă în spațiul cripto și gaming — alimentând hype-ul exact la timp pentru lansarea tokenului.

Această legătură directă cu esports face ca XYZVerse să iasă în evidență într-o piață aglomerată de meme coins, adăugând un strat de utilitate pe care majoritatea competitorilor nu îl au.

Predicția de preț pentru $XYZ

Preț presale curent : 0,0055$

: 0,0055$ Ținta după presale : 0,10$ (conform estimărilor proiectului)

: 0,10$ (conform estimărilor proiectului) Pot. ATH (primele 1-2 săpt. după lansare) : 0,15$ – 0,25$ (dacă cererea explodează și listările creează FOMO)

: 0,15$ – 0,25$ (dacă cererea explodează și listările creează FOMO) Pot. pe termen lung (6-12 luni): 0,20$ – 0,40$ (dacă proiectul obține parteneriate și listări majore)

.Cumpără $XYZ devreme pentru câștiguri maxime.

Așteptări realiste: Va ajunge XYZ la 0,10$?

Un salt de 30x de la presale la 0,10$ este posibil, dar depinde de:

Listări pe burse mari – dacă XYZVerse ajunge pe CEX-uri precum KuCoin, OKX sau Binance, prețul ar putea exploda în ziua lansării.

– dacă XYZVerse ajunge pe CEX-uri precum KuCoin, OKX sau Binance, prețul ar putea exploda în ziua lansării. Creșterea comunității – meme coins au nevoie de momentum viral; dacă XYZVerse își valorifică parteneriatele cu influenceri din sport, ar putea genera un engagement uriaș.

– meme coins au nevoie de momentum viral; dacă XYZVerse își valorifică parteneriatele cu influenceri din sport, ar putea genera un engagement uriaș. Condițiile pieței – dacă Bitcoin și altcoinurile rămân bullish, activele speculative precum XYZVerse au tendința de a beneficia.

Este posibil un salt de 3000% pentru $XYZ?

XYZVerse are ingredientele pentru o lansare puternică, dar succesul pe termen lung depinde de execuție. Dacă echipa livrează marketing solid, listări de top și o comunitate activă, ținta de 0,10$+ (~3000% față de prețul actual) ar putea fi realizabilă.

Ethereum (ETH)

Sursa: TradingView

În ultima săptămână, ETH abia s-a mișcat, cu o creștere de doar 0,002%. Pe ultima lună, a urcat cu 1,14%, dar creșterea de 177,94% pe șase luni menține tonul optimist. Prețul oscilează acum între 4200 și 4700, o pauză după raliul masiv.

Momentum-ul arată oboseală. Media pe 10 zile stă la 4451, sub media pe 100 zile la 4553, semnalând slăbiciune pe termen scurt. Un RSI de 29 sugerează că moneda este supravândută, în timp ce un MACD negativ și un stochastic scăzut susțin această viziune precaută. Vânzătorii au apăsat ETH, dar nu au spart suporturile cheie.

Dacă taurii se regrupează, prima țintă este 4935. O străpungere acolo ar putea deschide drumul spre 5463, adică +11% și +23% peste prețul mediu. Dacă nu reușește să se redreseze, ETH ar putea scădea spre 3879 (-13%) și, într-un scenariu mai slab, spre 3352 (-25%). Având în vedere trendul ascendent pe termen lung și nivelul actual de supravânzare, șansele favorizează o revenire către prima rezistență. Totuși, zona 4450 trebuie urmărită atent; o scădere sub ea ar înclina balanța spre pierderi suplimentare.

Concluzie

BTC și ETH rămân solide în ciuda scăderilor, dar atenția se mută pe primul memecoin all-sport, XYZVerse (XYZ), care vizează câștiguri mari prin fuziunea sporturilor cu cultura meme, presale timpuriu, control comunitar, roadmap GameFi și ambiții de tip GOAT.

Pentru mai multe informații despre XYZVerse (XYZ), accesați:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse, https://x.com/xyz_verse

