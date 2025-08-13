Răsturnare de situație în cazul uneia dintre cele mai spectaculoase prăbușiri ale unei criptomonede: antreprenorul cripto Do Kwon pledează vinovat

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 10:28
272 citiri
Răsturnare de situație în cazul uneia dintre cele mai spectaculoase prăbușiri ale unei criptomonede: antreprenorul cripto Do Kwon pledează vinovat
Criptoantreprenorul Do Kwon pledează vinovat în scandalul Terraform Labs. FOTO X/ LuxAlgo

Do Kwon, cofondatorul protocolului blockchain și platformei de plată Terraform Labs din Coreea de Sud, s-a declarat vinovat de două acuzații într-o instanță federală din New York pe 12 august 2025, marcând o inversare dramatică în cazul colapsului de 40 de miliarde de dolari al criptomonedelor TerraUSD și Luna. Antreprenorul de 33 de ani a admis, practic, tentativa de înșelăciune și fraudă electronică, confruntându-se cu o posibilă condamnare de până la 25 de ani de închisoare, asta după ce inițial încercase și chiar reușise să fugă tocmai în Muntenegru.

Kwon a renunțat la dreptul său la judecată și a fost de asemenea de acord să renunțe la 19,3 milioane de dolari în active ca parte a acordului de vinovăție, conform Bloomberg Law, citată de Perplexity AI.

"Am fost de acord cu știință împreună cu alte persoane să înșelăm și, de fapt, am înșelat, cumpărătorii de criptomonede emise de compania mea, Terraform Labs," a declarat Kwon în timpul audierii în fața judecătorului Paul Engelmayer.

Confesiunea de vinovăție reprezintă o întoarcere la 180 de grade față de poziția anterioară a lui Kwon. El a pledat inițial nevinovat în ianuarie 2025 la nouă capete de acuzare pentru delicte grave, inclusiv manipularea pieței și conspirație de spălare de bani. Confesiunea actuală a urmat unor luni de „discuții productive” între procurori și echipa lui legală.

Acuzațiile derivă din colapsul din mai 2022 al ecosistemului Terra, pe care procurorii susțin că Kwon l-a orchestrat prin scheme frauduloase.

Stablecoin-ul algoritmic TerraUSD a fost conceput pentru a menține o legătură (paritate) de 1 dolar prin relația sa cu token-urile Luna, dar procurorii susțin că Kwon a aranjat în secret intervenții din partea unor terți pentru a susține artificial legătura atunci când a eșuat în 2021.

Un tribunal din New York în 2023 a decis că Do Kwon este responsabil pentru pierderile considerabile ale investitorilor americani în platforma sa, Terraform Labs.

Juriul american a decis că sud-coreeanul a „organizat o schemă frauduloasă care a dus la pierderea a 40 de miliarde de dolari din valoarea pe piață a criptomonedelor sale”. Mai mult, el ar fi dat informații false investitorilor despre stabilitatea produselor cripto ale Terraform Labs.

Ce se întâmplă, de fapt, pe Autostrada Moldovei. Stadiul lucrărilor pe fiecare lot din A7
Ce se întâmplă, de fapt, pe Autostrada Moldovei. Stadiul lucrărilor pe fiecare lot din A7
Șantierele de pe „coloana vertebrală a Moldovei”, adică de pe Autostrada A7, întâmpină dificultăți. CNAIR a prezentat pentru Ziare.com stadiul lucrărilor pe fiecare lot în parte....
Un mare șantier al României zace „abandonat”. Umbrărescu a trimis oamenii în concediu forțat: „Nema bani, nema muncă” VIDEO
Un mare șantier al României zace „abandonat”. Umbrărescu a trimis oamenii în concediu forțat: „Nema bani, nema muncă” VIDEO
Măsurile de austeritate stabilite de Guvernul Bolojan au generat îngrijorare în rândul persoanelor fizice, dar și juridice. Printre companiile care ar fi blocat lucrările se numără cele...
#criptomonede, #investitii, #frauda , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nebunie" in preliminariile UCL: echipa de patru ori mai slab cotata decat FCSB s-a calificat in play-off!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Rasturnare spectaculoasa de situatie! Au reusit sa-l deturneze pe Gianluigi Donnarumma

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Viktor Orban proclamă victoria Rusiei în Ucraina, înainte de întâlnirea dintre Putin și Trump. Ce le reproșează europenilor VIDEO
  2. Răsturnare de situație în cazul uneia dintre cele mai spectaculoase prăbușiri ale unei criptomonede: antreprenorul cripto Do Kwon pledează vinovat
  3. Putin l-a sunat pe Kim Jong-un ca să-i spună ce va vorbi cu Donald Trump. Trump și Vance îl vor suna azi pe Zelenski. Tiraniile și democrațiile strâng rândurile
  4. Ilie Bolojan se întâlnește cu reprezentanții instituțiilor unde se vor face concedieri. Sindicatele avertizează că reducerea a 40.000 de posturi va bloca România
  5. Taifun în sudul Taiwanului. Rafalele de vânt depășesc 190 km/h. Sute de zboruri au fost anulate FOTO/VIDEO
  6. Cum va arăta sistemul impenetrabil Golden Dome, cu care Donald Trump vrea să protejeze SUA. Are patru straturi, inclusiv unul spațial
  7. China anunță o victorie împotriva SUA în oceanul Pacific. Un distrugător american a fost „alungat” FOTO
  8. Un cunoscut influencer avertizează că a apărut Caritasul online. Aplicație prin care româniilor li se promit câștiguri incredibile
  9. Egiptul lucrează cu mediatorii în vederea unui armistițiu în Fâșia Gaza. Care este obiectivul
  10. Ministrul Sănătății sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca: "Era să cad de pe scaun. Este revoltător"