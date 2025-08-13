Răsturnare de situație în cazul uneia dintre cele mai spectaculoase prăbușiri ale unei criptomonede: antreprenorul cripto Do Kwon pledează vinovat

Do Kwon, cofondatorul protocolului blockchain și platformei de plată Terraform Labs din Coreea de Sud, s-a declarat vinovat de două acuzații într-o instanță federală din New York pe 12 august 2025, marcând o inversare dramatică în cazul colapsului de 40 de miliarde de dolari al criptomonedelor TerraUSD și Luna. Antreprenorul de 33 de ani a admis, practic, tentativa de înșelăciune și fraudă electronică, confruntându-se cu o posibilă condamnare de până la 25 de ani de închisoare, asta după ce inițial încercase și chiar reușise să fugă tocmai în Muntenegru.

Kwon a renunțat la dreptul său la judecată și a fost de asemenea de acord să renunțe la 19,3 milioane de dolari în active ca parte a acordului de vinovăție, conform Bloomberg Law, citată de Perplexity AI.

"Am fost de acord cu știință împreună cu alte persoane să înșelăm și, de fapt, am înșelat, cumpărătorii de criptomonede emise de compania mea, Terraform Labs," a declarat Kwon în timpul audierii în fața judecătorului Paul Engelmayer.

Confesiunea de vinovăție reprezintă o întoarcere la 180 de grade față de poziția anterioară a lui Kwon. El a pledat inițial nevinovat în ianuarie 2025 la nouă capete de acuzare pentru delicte grave, inclusiv manipularea pieței și conspirație de spălare de bani. Confesiunea actuală a urmat unor luni de „discuții productive” între procurori și echipa lui legală.

Acuzațiile derivă din colapsul din mai 2022 al ecosistemului Terra, pe care procurorii susțin că Kwon l-a orchestrat prin scheme frauduloase.

Stablecoin-ul algoritmic TerraUSD a fost conceput pentru a menține o legătură (paritate) de 1 dolar prin relația sa cu token-urile Luna, dar procurorii susțin că Kwon a aranjat în secret intervenții din partea unor terți pentru a susține artificial legătura atunci când a eșuat în 2021.

Un tribunal din New York în 2023 a decis că Do Kwon este responsabil pentru pierderile considerabile ale investitorilor americani în platforma sa, Terraform Labs.

Juriul american a decis că sud-coreeanul a „organizat o schemă frauduloasă care a dus la pierderea a 40 de miliarde de dolari din valoarea pe piață a criptomonedelor sale”. Mai mult, el ar fi dat informații false investitorilor despre stabilitatea produselor cripto ale Terraform Labs.

