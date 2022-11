Gamingul în România: Iată care sunt 3 cele mai noi jocuri crypto

Tot mai mulți experți din domeniul prevăd pentru gaming un 2023 în care metaversul se va dezvolta și mai mult, oferind noi experiențe inedite. Asemenea jocuri deja au fost lansate și în ultimii ani, iar cu fiecare an lansările sunt tot mai apropiate de ceea, ce ne-am obișnuit să urmărim în filmele futuriste. Un loc aparte în acest context revine jocurilor play-to-earn - cea mai fresh tendință din domeniul gamingului.

Conform studiilor recente, piața jocurilor play to earn și a jocurilor NFT are un potențial de creștere impresionant - este estimat că acest segment ar putea să se extindă de la 755 milioane USD în 2022 la 3618,4 milioane USD până în 2028. Deși sunt impresionante, statisticile nu sunt de mirare - jocurile crypto devin tot mai populare și în rândul românilor, deoarece oferă posibilitatea de a combina distracția cu câștigul de bani suplimentari.

Reieșind din popularitatea ascendentă a industriei și din interesul crescând a jucătorilor din întreaga lume, apar tot mai multe jocuri de acest tip. Am făcut un mic research și am identificat cele mai bune jocuri play to earn, disponibile și pentru jucătorii din România.

RobotEra - cel mai nou joc play to earn cu elemente de investiții

Un alt lucru important de menționat despre jocurile crypto constă în faptul că aici aveți posibilitatea nu doar de a juca, dar și de a face investiții, inclusiv și investiții, care vor genera venituri pasive. Universul RobotEra este un metaverse reprezentativ în acest sens, deoarece oferă mai multe modalități de a face bani din criptomonede.

Ads

Acțiunile jocului se desfășoara pe planeta TARO, care a fost distrusă recent. Jucătorii își creează propriile avatare (roboți) și navighează pe întreg teritoriu a acestei planete, investind în imobile și reconstruind infrastructura acesteia. Achiziționarea în imobile mai înseamnă și venituri pasive, provenite din oferirea în chirie a imobilului.

Copyright: https://robotera.io/#/pre-sale?lang=en

Plus la aceasta, aveți posibilitatea de a face upgrade la imobilul achiziționat. Jucătorii pot extrage resurse din pământurile virtuale deținute. Ba și mai mult, pe terenul metavers, jucătorii pot adăuga structuri precum muzee și săli de concerte, centre comunitare, case, piscine și multe altele.

Precum observați, merge vorba despre un metaverse cu adevărat complex. Toate acțiunile aici sunt realizate prin intermediul criptomonedei native - TARO. Aceasta este o criptomonedă ERC20, folosită de către jucători pentru a cumpăra NFT-uri, roboți și imobile. Deoarece jocul rulează pe blockchainul Ethereum, este simplu și rapid să tranzacționați NFT-uri aici.

Ads

Criptomoneda TARO este acum în prevânzare, fiind una dintre cele mai de perspectivă criptomonede din acest moment. Prețul unui token acum este de 0,020 USD, iar la următoarea etapă prețul va fi deja de 0,025 USD. Reieșind din faptul că proiectul a adunat peste 100.000 USD în doar câteva zile, se pare că prevânzarea are bune șanse de a progresa destul de rapid.

Cumpărați RobotEra

Calvaria - cel mai accesibil joc play to earn

Chiar dacă industria jocurilor crypto se dezvoltă rapid și încrezut, este un aspect care oprește destul de mulți pasionați să începe să joace asemenea jocuri. Este vorba despre faptul că pragul de accesibilitate a acestor jocuri este unul destul de înalt în acest moment - fie jocurile necesită cunoștințe crypto, fie necesită fonduri chiar de la început.

Calvaria își propune să rezvolve această problemă și să facă jocurile mult mai accesibile. Dezvoltatorii au menționat în Cartea Albă Calvaria că jocul va fi disponibil și într-o versiune gratuită, fiind disponibile și aplicații pentru iOS și Android. Așadar, Calvaria are toate șansele de a deveni cel mai accesibil joc play to earn din 2023.

Ads

Copyright: calvaria.io

Acesta este un joc de cărți, iar fiecare carte reprezintă un personaj și un NFT. Jocul rulează pe blockchainul Ethereum, iar datorită acestui lucru utilizatorii pot tranzacționa NFT-uri. Mai există o modalitate de a face bani aici - de a miza tokenurile RIA (criptomoneda nativă a jocului). Cei care mizează tokenuri participă și în procesul decizional legat de viitorul acestui joc.

RIA este acum în prevânzare, iar prețul unui token acum este de 0,025 USD. Inițial, prețul RIA a fost de doar 0,01 USD, iar reieșind din ritmul de creștere, acest token are toate șansele de a deveni unul dintre cele mai promițătoare criptomonede cu potențial.

Cumpărați Calvaria (RIA)

Dash 2 Trade (D2T) - platformă de analiză a noilor lansări play to earn

Ads

Deoarece noi jocuri crypto sunt lansate deja la ordinea zilei, aveți nevoie de un instrument fiabil, prin intermediul căruia să țineți mâna pe puls și să urmăriți lansările respective. Dash 2 Trade este o platformă de tranzacționare socială și de analiză cripto de clasă mondială, care ajută investitorii să ia decizii în cunoaștere de cauză folosind date de piață relevante. În centrul ecosistemului Dash 2 Trade se află D2T – un token ERC-20 construit pe blockchain-ul Ethereum.

Copyright: https://dash2trade.com/

Gândiți-vă la Dash 2 Trade ca la un terminal all-in-one unde investitorii au acces la date de piață exacte și în timp util pentru a testa strategiile de tranzacționare, permițându-le să profite de oportunitățile unice de pe piață. Platforma oferă acces și la informații despre prevânzările de criptomonede native ale jocurilor play to earn.

Toate operațiunile de pe această platformă sunt alimentate prin tokenul nativ - D2T. Acest token este acum în prevânzare și se vinde în prezent cu 0,0513 USDT, dar acest preț va crește până la 0,0533 USDT în următoarea etapă de prevânzare. În contextul ultimelor evenimente legate de FTX, Dash 2 Trade are un mare viitor, deoarece ajută investitorii să prevadă asemenea colapsuri.

Cumpărați Dash 2 Trade

Ads