Investitorii împing Calvaria spre 2.5 milioane de dolari

În condițiile în care majoritatea criptomonedelor populare continuă să se prăbușească, pe piața crypto apar noi proiecte, cu bune șanse de a crește în viitorul apropiat. Unul dintre proiectele de acest tip este noul joc play to earn Calvaria, care oferă jucătorilor său un metaverse complex, dar și un ecosistem economic, bazat pe NFT-uri și pe o criptomonedă nativă.

Recent s-a aflat despre o mare investiție de balenă în acest proiect - un investitor anonim a investit tocmai 97.500 USD în Calvaria. Pe măsură ce această știre a început să se răspândească viral, proiectul a atras și mulți alți investitori, interesați să investească într-o criptomonedă nouă, aflată în prevânzare și cu potențial de creștere de x10 ori în 2023.

Tocmai din aceste considerente situația actuală este considerată momentul ideal pentru a investi în tokenul RIA, care, de altfel, se reflectă ca tokenul nativ de care alimentează ecosistemul economic a acestui proiect. Tokenul nativ RIA poate fi folosit în mai multe moduri în cadrul acestui joc - pentru a cumpăra cărți de joc, pentru a miza tokenuri în staking, pentru a participa la guvernarea acestui joc.

Copyright: http://calvaria.io

Pe lângă știrea despre investiția mare a unei balene, recent s-a confirmat listarea tokenului RIA pe mai multe burse de criptomonede. Practica ne-a demonstrat nu doar o dată că odată cu listarea unui token pe burse, prețul acestuia crește. Așadar, investitorii au acum ocazia să cumpere RIA la un preț bun, iar ulterior să obțină randamente bune, deoarece tokenul este deflaționist, iar odată cu creșterea interesului față de acest joc va crește și valoarea RIA. Dacă doriți să investiți în tokenul RIA astăzi, aveți ocazia să faceți acest lucru prin intermediul site-ului de prevânzare.

În ce investiți - ce presupune jocul?

Calvaria: Duels of Eternity este prezentat atât investitorilor cât gamerilor ca un proiect care vizează accelerarea utilizării criptomonedelor prin așa-numitele jocuri crypto play to earn (ing. play-to-earn). Calvaria a stabilit deja o colaborare cu cei mai mari jucători din industrie – ceea ce, la rândul său, indică faptul că proiectul este unul sustenabil și are bune șanse de a crește în popularitate în viitor.

Jucătorilor în cauză li se va oferi posibilitatea de a achiziționa NFT-uri, care vor fi folosite pentru a proiecta un set de cărți care, la rândul său, va fi folosit pentru a obține cât mai multe câștiguri pe câmpurile de lupte și, respectiv, cât mai multe tokenuri. Un alt aspect demn de menționat în acest context este că Calvaria: Duels of Eternity va putea fi jucat pe o gamă largă de dispozitive – indiferent dacă este vorba de dispozitive portabile sau staționare.

Așadar, jucând Calvaria, în rolul de jucător, veți deveni o parte activă a universului inovator al jocurilor care se reflectă prin Calvaria, ceva care este altfel diferit de alte jocuri P2E care au fost lansate anterior pe piață. Un alt aspect important care merită subliniat este că o versiune gratuită a Calvaria: Duels of Eternity va fi disponibilă publicului. Diferența dintre versiunea gratuită față de versiunea premium se reflectă în faptul că pentru cea din urmă jucătorului în cauză i se oferă posibilitatea de a câștiga jetoane RIA.

Reieșind din cele menționate mai sus, devine clar că Calvaria va atrage atenția nu doar a jucătorilor, dar și a investitorilor, interesați de criptomonede noi, cu potențial de creștere în 2023, dar și în următorii ani. Utilizați link-ul de mai jos pentru a accesa evenimentul de prevânzare și pentru a investi în Calvaria chiar acum.

