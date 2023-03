Ledger Stax - Tot ce trebuie să știi despre cel mai nou portofel crypto de la Ledger

Investitorii în criptomonede se pot bucura de un model de portofel hardware extrem de modern începând cu anul 2023: portofelele Ledger Stax pot fi încărcate wireless, dispun de un ecran tactil curbat bazat pe tehnologia e Ink și pot fi suprapuse cu ușurință, întrucât beneficiază de aderență magnetică.

Ledger este cel mai apreciat producător de portofele hardware pentru criptomonede și NFT-uri. Aceste dispozitive stochează cheile private care oferă acces către portofelele virtuale ale clienților pe un chip securizat și oferă o protecție totală în fața tentativelor de fraudă.

Spre deosebire de cele stocate în portofele virtuale sau pe platforme de exchange, care sunt supuse pericolului de a fi hackuite, cheile private stocate pe portofelele Ledger nu vor putea fi revelate nici măcar dacă acestea sunt conectate la un computer sau smartphone compromis. Din acest motiv, portofelele hardware au devenit o necesitate pentru orice investitor din sfera crypto.

În prezent, cele mai celebre portofele ale celor de la Ledger sunt Nano S Plus și Nano X. Ambele sunt compacte, pot fi controlate folosind două butoane, se conectează cu aplicația Ledger Live, suportă peste 5000 de criptomonede și pot stoca până la 100 de aplicații simultan.

Modelul Nano X are în plus câteva lucruri: poate fi conectat la dispozitivele care rulează iOS, este dotat cu o baterie care are o durată de viață de 8 ore în standby și dispune de conectivitate Bluetooth. Asta înseamnă că utilizatorii care dețin un Nano X pot efectua tranzacții fără să fie nevoiți să conecteze în mod fizic portofelul la telefon sau laptop, ceea ce înseamnă un plus de viteză și de confort în ceea ce privește realizarea tranzacțiilor de zi cu zi.

Ads

Ledger Stax, care va începe să fie livrat către consumatori în luna martie este un dispozitiv de ultimă generație, care a fost conceput pentru a oferi o accesibilitate fără precedent în lumea criptomonedelor și a NFT-urilor.

Fiind dotat cu un display de 3.7 inci (mărimea unui card bancar), Stax este primul portofel al celor de la Ledger care este dotat cu ecran tactil. Navigarea nu se mai face prin intermediul butoanelor și astfel, se economisesc câteva secunde de fiecare dată când un utilizator introduce codul PIN pentru a revizui o tranzacție. În același timp, Stax este și primul produs al celor de la Ledger care poate fi încărcat wireless, lucru care înseamnă că utilizatorul nu mai trebuie să țină cablul cu el.

De ce se numește Ledger Stax?

Stax provine de la termenul „stacking”, care tradus în limba română înseamnă suprapunere. Principala caracteristică a noilor portofele lansate de Ledger este că pot fi atașate unul de celălalt, întrucât sunt dotate cu magneți.

Ads

De ce are un ecran curbat?

Atunci când mai multe portofele Ledger sunt suprapuse, utilizatorul poate vedea care este care, pentru că Ledger Stax poate fi personalizat. Ecranul curbat are la bază tehnologia E Ink, care este folosită pentru ebook readere, iar pe marginea pe care se întinde ecranul poate fi trecut numele respectivului dispozitiv. Totodată, utilizatorul poate personaliza și ecranul de blocare, acolo unde poate afișa unul dintre NFT-urile deținute sau o imagine favorită.

De ce este nevoie de suprapune?

Majoritatea deținătorilor de crypto dețin mai multe portofele electronice. Spre exemplu, unul poate fi folosit pentru a stoca NFT-uri, altul pentru a fi folosit pentru trading, altul pentru criptomonedele din Ethereum, altul pentru criptomonedele de pe MultiversX, altul pentru a stoca anumite active pe termen lung și așa mai departe. Prin urmare, ideea de „stacking” este cât se poate de binevenită.

Specialiștii îi îndeamnă pe deținătorii de criptomonede și NFT-uri care doresc să-și securizeze activele folosind un portofel hardware, precum Ledger Stax, să comande produsele de pe site-ul oficial al producătorului, pentru că astfel vor fi siguri că nu vor intra în posesia unui dispozitiv care ar putea fi compromis.

Vezi oferta portofelelor crypto de la Ledger!

Ads