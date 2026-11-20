Aproape 15% dintre românii cu vârste între 18 și 64 de ani dețineau criptomonede în 2025, iar valoarea totală a activelor digitale deținute de populație este estimată la 12,9 miliarde de euro, potrivit datelor prezentate de prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea. Oficialul avertizează însă că extinderea plăților digitale și a investițiilor în criptoactive amplifică riscurile cibernetice, un atac major putând declanșa retrageri masive de bani din bănci.

Transformarea digitală a sistemului financiar, accelerată de inteligența artificială, schimbă radical felul în care românii plătesc, economisesc și investesc, dar aduce și riscuri sistemice fără precedent, arată Newsweek Romania.

Creștere uriașă a plăților electronice

Potrivit datelor Băncii Centrale Europene citate de oficialul BNR, în a doua jumătate a anului 2025, în zona euro au fost realizate peste 83 de miliarde de plăți fără numerar (în creștere cu aproape 7%), ceea ce echivalează cu mai mult de o plată electronică pe zi pentru fiecare locuitor.

În România, numărul plăților zilnice per locuitor se situează încă la aproximativ jumătate din media zonei euro, însă viteza de creștere este de peste cinci ori mai mare: în aceeași perioadă, plățile fără numerar au urcat cu peste 37%.

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În paralel, România se remarcă printr-o adopție ridicată a activelor digitale: 14,9% dintre românii cu vârste între 18 și 64 de ani dețineau criptoactive în 2025, una dintre cele mai mari rate din Europa.

Valoarea totală a deținerilor de criptoactive ale populației este estimată preliminar la până la 12,9 miliarde de euro.

Efectul folosirii inteligenței artificiale

Prim-viceguvernatorul BNR atrage atenția asupra caracterului dual al inteligenței artificiale: deși ajută la auditarea codului și detectarea fraudelor în timp real, aceleași modele avansate sunt folosite pentru a descoperi și exploata breșe de securitate la viteze fără precedent.

„Numărul vulnerabilităților software publicate la nivel global în primele trei trimestre ale anului 2026 a depășit deja totalul anului anterior. În peste 70% din cazuri, exploatarea lor a început aproape imediat după publicare, lăsând foarte puțin timp pentru remediere”, avertizează Leonardo Badea, amintind că Comitetul European pentru Risc Sistemic a emis deja un avertisment privind riscurile cibernetice sistemice ale AI.

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În acest context, băncile centrale accelerează proiectele de monede digitale publice.

Potrivit poziției adoptate de Parlamentul European, băncile și furnizorii de plăți din statele UE din afara zonei euro ar putea distribui euro digital — ceea ce ar face proiectul direct relevant și pentru piața bancară din România.

Exercițiul BNR

Pentru a evalua reziliența sectorului bancar local, BNR a derulat un exercițiu macroprudențial de testare la stres cibernetic împreună cu BCE și alți parteneri strategici. Scenariul a simulat un atac asupra sistemelor informatice principale ale băncilor, combinat cu blocarea canalelor de comunicare și răspândirea de știri negative pe rețelele sociale.

Concluziile BNR arată că, deși băncile au centre operaționale de securitate și planuri de continuitate, un incident cibernetic sever poate declanșa un val de panică, amplificând semnificativ retragerile de depozite și generând deficite importante de lichiditate în lipsa unor măsuri suplimentare. Un alt punct vulnerabil identificat este dependența de furnizorii terți de tehnologie, a căror indisponibilitate poate paraliza rapid serviciile oferite clienților.

„Încrederea se construiește prin reguli clare, prin instituții credibile și prin sisteme pe care le protejăm împreună. Este, dacă vreți, o infrastructură care nu poate fi tokenizată”, conchide prim-viceguvernatorul BNR.

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