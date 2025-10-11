Știri BNB: BNB depășește temporar Tether în timp ce XYZVerse vizează integrarea în Memeverse-ul sportiv emergent

FOTO: xyzverse.io

BNB a depășit Tether pentru scurt timp, atrăgând atenția observatorilor din crypto. În același timp, XYZVerse pregătește o mișcare care ar putea zgudui un nou tip de piață a meme-urilor sportive. Aceste schimbări indică tendințe proaspete în monedele digitale și comunitățile online, lăsându-i pe mulți să se întrebe ce urmează.

BNB (BNB)

Sursă: TradingView

BNB a avut o creștere puternică. A sărit cu 25,7% în ultima săptămână, 50,2% în ultima lună și 122,23% în ultimele șase luni. Moneda se tranzacționează între 1042 și 1243 USD, menținându-se ușor sub SMA-ul de 10 zile la 1257,9 USD și mult peste SMA-ul de 100 de zile la 1181,18 USD. RSI la 77,13 și Stochastic la 93,82 semnalează o cerere ridicată.

Graficul arată următoarea rezistență la 1318 USD. O spargere clară ar putea împinge prețul spre 1519 USD, cu circa 20% peste plafonul de astăzi. MACD la 21,11 rămâne orientat bullish. Dacă cumpărătorii iau o pauză, cel mai apropiat suport este la 917 USD. O scădere atât de adâncă ar însemna o corecție de aproximativ 20% față de minimul curent.

Puterea trendului favorizează taurii, în timp ce minimele mai înalte continuă să se formeze. Traderii urmăresc o străpungere peste 1318 USD în curând. Reușita acolo deschide calea către o mișcare rapidă spre zona de 1500 USD. Un eșec ar putea însemna o consolidare laterală în jur de 1000 USD sau o scădere la 917 USD înainte de următorul impuls. Trendul pe termen lung rămâne intact datorită creșterii de trei cifre din ultimele șase luni.

Moneda Meme subevaluată $XYZ se pregătește de listarea pe un CEX major

XYZVerse ($XYZ) este moneda meme care a atras titlurile cu afirmația ambițioasă că va urca de la 0,0001 USD la 0,1 USD în faza de presale.

Până acum, a parcurs jumătate din drum, strângând peste 15 milioane USD, iar prețul tokenului $XYZ se situează în prezent la 0,0055 USD.

La următoarea etapă a presale-ului, valoarea tokenului $XYZ va crește la 0,0056 USD, ceea ce înseamnă că investitorii timpurii au șansa de a obține un discount mai mare.

După presale, $XYZ va fi listat pe burse centralizate și descentralizate importante. Echipa nu a dezvăluit încă detaliile, dar a lăsat un teaser pentru un mare eveniment de lansare.

Născut pentru luptători, construit pentru campioni

XYZVerse construiește o comunitate pentru cei înfometați de profituri mari în crypto — cei neobosiți, ambițioși, cei care vizează dominația. Aceasta este o monedă pentru adevărații luptători — o mentalitate care rezonează atât cu sportivii, cât și cu fanii sportului. $XYZ este tokenul pentru cei în căutare de adrenalină, urmărind următoarea mare monedă meme.

Element central al poveștii XYZVerse este XYZepe — un luptător în arena monedelor meme, care se zbate să urce în clasamente și să ajungă în top pe CoinMarketCap. Va deveni următorul DOGE sau SHIB? Timpul va spune.

Spirit orientat spre comunitate

În XYZVerse, comunitatea deține controlul. Participanții activi câștigă recompense consistente, iar echipa a alocat un uriaș 10% din totalul ofertei de tokenuri — aproximativ 10 miliarde $XYZ — pentru airdrop-uri, ceea ce îl face unul dintre cele mai mari airdrop-uri înregistrate.

Sprijinit de un tokenomics solid, listări strategice pe CEX și DEX, precum și arderi regulate de tokenuri, $XYZ este construit pentru o cursă de campionat. Fiecare mișcare este gândită să stimuleze momentum-ul, să crească prețul și să adune o comunitate loială care știe că acesta ar putea fi începutul a ceva legendar.

.Airdrop-uri, recompense și mai mult — Alătură-te XYZVerse pentru a debloca toate beneficiile.

Concluzie

BNB arată putere în mijlocul bull run-ului din 2025; stă bine, dar primul Memecoin sportiv all-in-one, XYZVerse (XYZ), este pionierul care unește fanii sportului și urmărește un potențial și mai mare.

Poți găsi mai multe informații despre XYZVerse (XYZ) aici:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse, https://x.com/xyz_verse

