TradeVille introduce primele ETP-uri crypto notificate în România, în parteneriat cu CoinShares

Joi, 11 Septembrie 2025, ora 11:30
FOTO: tradeville.com

TradeVille, brokerul de retail #1 din România*, anunță lansarea de ETP-uri crypto notificate pentru distribuire pe piața locală, în colaborare cu liderul european în active digitale, CoinShares.

Parteneriatul oferă investitorilor români posibilitatea de a dobândi expunere pe Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano și alte cryptomonede prin intermediul unor instrumente transparente, listate la bursă și notificate către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

„Lansarea ETP-urilor crypto marchează un moment de referință pentru piața locală. Investițiile care presupun expunere pe active digitale nu trebuie să fie o loterie, ci o decizie asumată, reglementată și protejată de standarde europene. Prin parteneriatul alături de CoinShares, oferim clienților noștri acces simplu la universul crypto, direct din conturile TradeVille, fără barierele tradiționale precum wallet-uri complicate, riscuri de hacking sau scheme frauduloase”, a declarat Miriam Andrei, CEO TradeVille.

Beneficii pentru investitori:

  • TradeVille vine cu ofertă completă de ETP-uri crypto – Investitorii pot accesa Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano și alte cryptomonede prin produse tranzacționate la bursă și conforme cu reglementările ASF.
  • 0% comision pentru altcoins – ETP-urile pe Ethereum, Solana, Cardano și alte cryptomonede beneficiază de comision zero la tranzacționare.
  • Siguranță și transparență – Diminuarea riscurilor asociate portofelelor digitale, atacurilor cibernetice sau platformelor nereglementate.
  • Acces simplificat – Tranzacționare directă, la fel de ușor ca în cazul acțiunilor listate la bursă, din contul TradeVille.
  • Educație și claritate – Prin informații și resurse dedicate, TradeVille facilitează înțelegerea mecanismului ETP-urilor și rolul lor în diversificarea portofoliilor.
  • Politica fiscală – Impozitul pentru veniturile din investițiile în ETP-uri este de 1% sau 3% în funcție de durata deținerilor.

„Suntem onorați că TradeVille ne-a ales pentru a oferi clienților săi gama noastră completă de produse Crypto ETP. Poziția de lider a TradeVille pe piața românească și angajamentul său față de inovare fac din această companie un partener ideal în contextul extinderii prezenței noastre în Europa de Est. Ca lider european în domeniul activelor digitale, recunoaștem potențialul enorm al României, generat de transformarea și creșterea dinamică a regiunii. Prin acest parteneriat, clienții TradeVille vor avea acces la expunere reglementată la cryptomonede, de nivel instituțional, prin intermediul ETP-urilor noastre, în condițiile de accesibilitate și calitate pe care le așteaptă de la TradeVille. Suntem încântați să sprijinim poziția de lider a TradeVille în furnizarea de soluții de investiții de ultimă generație investitorilor retail din România.” Jean-Marie Mognetti, CEO și cofondator al CoinShares.

Cu peste trei decenii de experiență pe piața de capital, peste 120.000 de clienți și o cotă importantă din tranzacțiile realizate la Bursa de Valori București, TradeVille își reconfirmă rolul de pionier al inovației în brokeraj, fiind primul care aduce în România acces reglementat la investiții în active digitale.

*Top activitate intermediari ședința curentă, după nr. tranzacții @ BVB

