Vânzarea în avans a etapei 17 din XYZVerse depășește așteptările, epuizându-se cu zile înainte de termen — Comunitatea o numește „Revanșa SHIB din 2021”

Această vânzare fulgerătoare i-a surprins chiar și pe observatorii industriei. Ecouri din 2021 circulă acum prin grupurile online, pe măsură ce comparațiile cu lansările anterioare alimentează speculațiile. Pe măsură ce entuziasmul crește, mulți se întreabă dacă acesta ar putea fi semnalul revenirii unui ciclu istoric de hype.

$XYZ deblochează statutul de G.O.A.T., investitorii timpurii vizați pentru ROI masiv

XYZVerse ($XYZ) a adus un concept nou în nișa memecoin, combinând emoția sportului cu energia rapidă a cripto. Conceput pentru fanii pasionați de fotbal, baschet, MMA și e-sports, acest proiect merge mai departe decât simpla existență a unui token — construiește o comunitate în creștere, bazată pe pasiunea pentru joc.

Cu viziunea îndrăzneață de Greatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse țintește mai sus decât media memecoin-urilor.

Ce diferențiază $XYZ?

Nu este o tendință de moment. Proiectul are o foaie de parcurs clară și o comunitate dedicată, concentrată pe creștere pe termen lung.

Alimentat de mentalitatea sportivă, tokenul $XYZ a apărut ca un concurent de top, pregătit să-și înfrângă rivalii. $XYZ se îndreaptă spre podium pentru a deveni un simbol de prestigiu pentru cei care trăiesc și respiră sport și cripto.

$XYZ livrează deja, chiar înainte de lansarea oficială

Presale-ul $XYZ este în desfășurare, oferind acces la token la un preț special, înainte de listare.

Preț inițial: $0,0001

$0,0001 Preț actual: $0,0055

$0,0055 Următoarea etapă: $0,0056

$0,0056 Țintă de listare: $0,1

După încheierea presale-ului, tokenul $XYZ va fi listat pe exchange-uri centralizate și descentralizate majore, cu o țintă de $0,10. Dacă proiectul atrage suficient capital pentru a susține această evaluare, investitorii timpurii ar putea obține randamente de până la 1000x.

Până acum, s-au investit peste 15 milioane de dolari, ceea ce reflectă interesul puternic al pieței. Achiziția tokenurilor la preț redus în faza de presale oferă șansa unor ROI-uri mai mari după lansare.

Cererea pentru $XYZ crește rapid, accelerând progresul vânzării. Cei care cumpără devreme asigură cele mai mici prețuri și își maximizează câștigurile potențiale.

.Alătură-te acum presale-ului $XYZ.

Shiba Inu: câinele-meme urcă pe scena high-tech a Ethereum

Shiba Inu (SHIB) a apărut în august 2020 ca un rival jucăuș pentru Dogecoin. Construit pe Ethereum, poate fi conectat la multe aplicații cripto populare. Creatorul său anonim, Ryoshi, a lansat un număr incredibil de un cvadrilion de monede și a trimis jumătate legendarului Vitalik Buterin. Acesta a donat o parte semnificativă către India’s Covid Relief Fund și a ars restul, reducând oferta cu 40%. Gestul îndrăzneț a transformat SHIB dintr-o glumă într-o știre globală peste noapte.

Acum, cățelul vrea „oase” mai mari. Fiind pe Ethereum, dezvoltatorii pot construi instrumente suplimentare precum ShibaSwap, iar planurile viitoare includ o piață de NFT-uri și un sistem de vot comunitar. Dogecoin nu are aceste extensii. În piața actuală agitată, monedele ieftine cu comunități zgomotoase online tind să se miște rapid, iar SHIB are încă una dintre cele mai dedicate baze de fani. Arderile continue reduc oferta, ceea ce ar putea susține prețul. Dacă ciclul rămâne favorabil proiectelor jucăușe dar utile, SHIB ar putea rămâne o alegere de top pentru iubitorii de meme.

Concluzie

SHIB arată bine, însă primul memecoin sportiv, XYZVerse (XYZ), combină cultura meme cu sportul, dă putere comunității și țintește să depășească legendele cu 17.000% randament în bull run-ul din 2025.

Poți găsi mai multe informații despre XYZVerse (XYZ) aici: https://xyzverse.io/

