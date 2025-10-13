Cristi Balaj, out de la CFR Cluj! "Am decis să întrerupem relațiile"

Luni, 13 Octombrie 2025, ora 20:01
Cristi Balaj. Foto: Facebook / Cristi Balaj

Mutare importantă la CFR Cluj! Președintele clubului din Gruia, Cristi Balaj, își încheie mandatul după o perioadă în care a contribuit decisiv la performanțele „feroviarilor”.

Fostul arbitru internațional a confirmat că a ajuns la un acord cu patronul Neluțu Varga pentru rezilierea contractului.

„Sâmbătă, am decis împreună cu domnul Varga să ne strângem mâna și să întrerupem relațiile contractuale, urmând să parafăm înțelegerea printr-un document zilele următoare.

Mă bucur că echipa este pe un trend ascendent și a demonstrat că are un lot și un staff valoros. Le mulțumesc tuturor și le urez din suflet succes”, a declarat Balaj pentru FANATIK.

Fostul președinte al campioanei a ținut să-l aprecieze și pe patronul echipei:

„M-aș bucura ca Neluțu Varga să ajungă acolo unde și-a propus, pentru că merită foarte mult pentru toate eforturile pe care le face pentru CFR Cluj.”

Neluțu Varga: „Îi mulțumesc lui Cristi pentru colaborarea avută”

La rândul său, patronul Neluțu Varga a confirmat despărțirea și a transmis un mesaj de respect față de fostul conducător al clubului:

„Am vorbit cu Cristi Balaj și am decis de comun acord să încetăm colaborarea. Îmi pare rău că a dorit să plece, este un om de mare calitate și corect, căruia nu am avut niciodată ce să-i reproșez.

Așa e în viața fiecăruia — iei decizii care crezi că sunt mai bune pentru tine și familia ta. Îi mulțumesc pentru tot și rămânem prieteni, așa cum am fost întotdeauna”, a spus Varga pentru FANATIK.

