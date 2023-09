Dezvăluiri despre etnia lui Cristi Borcea. "Noi avem nevoie de o femeie la cinci ani"

Cristi Borcea are nouă copii FOTO facebook

Fostul acționar dinamovist Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei diferite.

Născut în județul Gorj, Cristi Borcea (53 de ani) a pornit de la afacerile cu butelii și a dezvăluit recent că tot acest business îi aduce venituri considerabile.

El are trei copii cu Mihaela Borcea, doi cu Alina Vidican, unul cu avocata Simona Dana Voiculescu și trei cu Valentina Pelinel, actuala soție.

Liderul rromilor, Viorel Motoi, susține că Borcea aparține acestei etnii.

„Vă spun eu, este ţigan 100%, vă garantez. De aici i se şi trage. Noi avem nevoie de o femeie la cinci ani. Aşa suntem noi. Va lăsa femeile până îşi va pierde virilitatea. Atunci se va termina totul. Noi ţiganii suntem egoişti în dragoste. Vrem să ni se ierte toate greşelile, chiar dacă noi suntem infideli", a spus liderul rromilor, Viorel Motoi, pentru Antena 1.

Borcea: "Întrețin peste 50 de persoane"

Cristi Borcea a declarat că are cheltuieli enorme.

"Nu aș vrea să facă calculele, pentru că ne prinde campionatul viitor, ce înseamnă cheltuielile pentru 9 copii, cu școli, cu case, cu bone, cu mașini și încă 20 de persoane, care nu fac parte din cei care ajută copiii, mă refer șoferi, bone.

Pe fiecare lună am în întreținere peste 50 de persoane permanent. Nu vorbesc de angajați, nu vorbesc de salarii. Și atunci este normal că se uită majoritatea la tine și văd condițiile în care stau copiii mei și unde învață… Dar nu știu prin câte am trecut și ce am pătimit și prin câte suferințe, asta e viața”, a spus Cristi Borcea în cadrul podcast-ului "Fiță cu Adiță".