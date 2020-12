"Dadeam tapiteria jos de la Dacie si ascundeam banii acolo". Cum l-a prins Revolutia pe Cristi Borcea

Nu se mai gandeste deloc sa revina la conducerea lui Dinamo . Din cauza fotbalului, el a facut puscarie, in Dosarul Transferurilor."L-a dus mintea sa faca bani de mic. Aveam si televizor color, si video, care nu prea existau pe vremea aia. Cristi imi lua televizorul si videoul si difuza filme prin blocuri. Castiga 700 de lei, chiar si 1.000 de lei pe seara. Pe ce punea mana, facea bani", este declaratia lui Emil Ursu, despre Cristi Borcea, la gsp.600.000 de lei avea Borcea deja in decembrie 1989, cand a fost Revolutia.Acum are o avere de peste 30 milioane de euro."Dadeam tapiteria jos de la Dacie si ascundeam banii acolo. Iti dai seama ca nu-i puteam tine in casa", spus Borcea intr-un interviu pentru Libertatea Fostul sef al lui Dinamo a dezvaluit ce personaj istoric i-a placut la nebunie."Intotdeauna m-a inspirat Napoleon Bonaparte. Mi-a placut istoria si am vrut sa fac si eu lucruri mari, de cand eram foarte tanar", a declarat Borcea pentru Libertatea.Borcea isi dedica timpul aproape in totalite familiei.Mai sunt insa perioade, cand fostul sef dinamovist merge in localitatea Cetate, din judetul Dolj, acolo unde impreuna cu Gigi Netoiu au investit mult in agricultura.Cei doi detin o ferma imensa.CITESTE SI: