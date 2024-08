Borcea se teme de Steaua

Oficialul dinamovist Cristi Borcea este de parere ca formatia din Stefan cel Mare va avea un meci foarte dificil cu Steaua in finala Cupei Romaniei.

"E final de campionat, vrem sa jucam finala si s-o castigam, plus sa terminam pe locul 4. Chiar daca aparent avem un meci mai usor azi, le-am zis jucatorilor sa trateze serios aceasta competitie. Avem nevoie de calificare si de a castiga meciul cu Steaua, de a face suporterii fericiti.

Putem salva un sezon care nu prea a fost asa cum ne-am dorit. Daca terminam pe 4 si luam Cupa, vom face multi fani fericiti. Sunt sigur ca Ioan Andone are maturitatea necesara de a castiga Cupa impotriva Stelei. O satisfactie mai mare decat invingerea Stelei de 3 ori intr-un an nu exista. In ultimii ani i-am cam ciocanit peste tot. Acum va fi un meci cu trofeul pe masa, deci total diferit de campionat.

Chiar daca in ultimii 3 ani am castigat tot timpul cu ei, doar acum 4 ani am luat campionatul. Ne vom juca sansa si am incredere mare ca vom aduce trofeul in Stefan cel Mare. Cu venirea lui Olaroiu, Steaua s-a schimbat foarte mult si se va schimba de la meci la meci, in bine. Nu trebuie sa dormim!", a declarat Borcea la Sport.ro.

Dinamo va intalni, pe teren propriu, joi seara, Gloria Bistrita, intr-un meci contand pentru mansa secunda a semifinalelor Cupei Romaniei. In tur, "cainii" s-au impus cu 2-0.

Castigatoarea acestui duel va intalni Steaua Bucuresti in finala competitiei.

C.F.

Ads