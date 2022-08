Borcea: "Suntem plini de accidentati"

Directorul general al FC Dinamo, Cristi Borcea, a declarat, miercuri dimineata, la sosirea in tara, ca gruparea dinamovista are mari probleme de lot in urma partidei tur cu Lazio Roma, din prima mansa a turului trei preliminar al Ligii Campionilor.

"Accidentarile sunt partea proasta la Dinamo pentru retur. Avem probleme mari cu Moti, cu Vali Nastase care are ruptura, Goian este suspendat, Zicu se pare ca are o intindere de ligamente, Oprita are ruptura, Pulhac are glezna umflata, Niculescu are si el glezna umflata", a declarat Borcea.

Referitor la sansele de calificare ale "cainilor", Borcea au crescut la 50% dupa meciul de la Roma:

"Normal ca suntem multumiti. Doar am jucat cu Lazio. Am auzit comentarii prin tara ca se putea mai mult. Daca inaintea partidei de la Roma, Lazio era favorita, acum sansele de calificare sunt egale pentru fiecare echipa. Sperante pentru meciul retur avem, dar trebuie sa jucam mult mai bine pentru ca va fi un meci mult mai greu decat la Roma", a spus Borcea.

Marti seara, Lazio Roma si Dinamo au remizat, scor 1-1, la Roma, in prima mansa a turului trei premilinar al Ligii Campionilor. Golurile intalnirii au fost marcate de Mutarelli, respectiv Danciulescu.

Mansa retur va avea loc la 28 august, de la ora 22.00, pe stadionul "Lia Manoliu".

