De ce crede Cristi Borcea ca nu a fost arestat colegul sau de dosar, fugarul Dragos Savulescu. Ce spune despre revenirea la Dinamo

Coleg de dosar cu Savulescu

"Eu nu ma mai intorc niciodata in fotbal. Exclus! Stiu ce vor suporterii, dar am trecut prin prea multe ca sa ma mai intorc," declara Borcea al emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", realizata de Ovidiu Ioanitoaia, pe gsp.ro. "Cred ca orice dinamovist ar trebui sa vina alaturi de Dinamo . Am citit prin presa ca si Mohammad Murad ar fi interesat. Omul asta in orice afacere a intrat a facut investitii! Eu, de exemplu, in Olimp am bagat 6 milioane de euro intr-un hotel, iar el a bagat 35! Eu insa nu mai vin la Dinamo indiferent de situatie!," explica Borcea.Potrivit acestuia, daca Dinamo avea stadion era cea mai puternica echipa din Romania. Borcea are cuvinte frumoase despre afaceristul Nicolae Badea, care a investit la Dinamo: El vrea sa se faca stadionul, dar nu se poate. Societatea e in insolventa si nu poate sa ramana unul cu datoriile si sa dea bunurile! Se duce imediat la puscarie. Dar va garantez ca Nicolae Badea e un om de buna-credinta.Potrivit acestuia, Ionut Negoita are foarte multi bani, dar nu mai vrea sa se implice in club:"Ca tot ai adus vorba, se cam chinuie sa-l aresteze pe Savulescu!," intreaga Ioanitoaia."E cetatean italian si a fost judecat de un tribunal din Italia si n-a fost gasit vinovat. Despre ce vorbim?", raspunde Borcea.In martie 2014, Cristi Borcea a fost condamnat la 6 ani si jumatate de inchisoare in "Dosarul Transferurilor" pentru deturnare de fonduri, fals in acte si inselaciune. A fost eliberat conditionat din Penitenciarul Jilava la inceputul lunii iulie 2018, dupa ce a ispasit putin peste 4 ani de inchisoare.In februarie 2019 a fost din nou condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare in Dosarul Retrocedarilor, alaturi de Dragos Savulescu si Radu Mazare . El a fost acuzat de procurorii DNA ca a prejudiciat statul roman si municipiul Constanta cu aproximativ 28 de milioane de euro. A fost eliberat in noiembrie 2019, dupa 9 luni.